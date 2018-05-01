Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102.yeni bölüm fragman yayınlandı Fikret ölmedi

Adım adım finale yürüyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101.son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101.son bölüm ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101.son bölüm özetine bakalım hemen ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 101.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Fikret ölecek mi? Duyduklarının ardını arkasını soruşturmadan soluğu galeride alan Şahin Ağa, istemeden Reşit'in oyununa alet olmuş, Çakırbeyliler ve dostlarının tuzağa düşmesine sebebiyet vermiştir. Bir kez daha düşman namlusunun ucunda kalan Hızır'ın artık ihtiyacı olan tek şey bir mucizedir. Diğer tarafta Fikret pusuya düşmüştür.

Tek hamleyle herkesi bitirmeyi amaçlayan Reşit'in planı tıkır tıkır işlerken Fikret'in düştüğü pusudan sağ kurtulması çok zordur. Tüm dengeleri değiştirmeye yönelik yapılan bu ince hesapların arkasında büyük bir güç olduğu şüpheleri kuvvetlenirken, yaşanan çatışmaların ardından oklar yine Ünal Kaplan'ı işaret edecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 102.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayında değil. Yayınlanır yayınlanmaz ise haberimizde yerini alacak.





