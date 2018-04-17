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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100.yeni bölüm fragman yayınlandı Hızır meydan okuyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100.yeni bölüm fragman yayınlandı Hızır meydan okuyor

ATV'nin klasik haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99.son bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100.yeni bölümde sürprizler var. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99.son bölüm ardından 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 13:44 - Güncelleme: 17-04-2018 13:44

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 99.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Kimsesiz Yaşar'ın uzun zaman sonra karşısına çıkan gizli sevdası, dikkatsizce hareket etmesine ve sonucunda Reşit'in ağına düşmesine sebep olmuştur. Hızır Çakırbeyli eski dostuna olanları yeni düşmanına ödetmeye kararlıdır. Olanlardan sonra Reşit'i bir kez daha mekanında ağırlayan Hızır, eski olumlu tavrının aksine artık alenen hasım olduklarını vurgular. Reşit de bu karşılamaya cevaben küçümsediği Çakırbeylilere tehditler yağdırır.

Artık sıranın kendilerinde olduğunu bilen Hakkı ise canını kurtarmak için Ekrem'den derhal etkili bir plan yapmasını ister. Eski hasımlarını da unutmayan Hızır kendinden beklendiği gibi masadaki ölümler için hazırlık yapmaktadır. Kural kuraldır. Masada oturan masada ölecektir. Kalp doktoru Derya'nın eve gelmesiyle ortaya çıkan durumlar, Çakırbeyli ailesini Meryem'in hasta olduğu gerçeğine de yakınlaştırır. Her yerde gözü kulağı olan Hayriye Ana, Derya'nın kadın doğum uzmanı olmadığını bildiğinden, yakaladığı ipin ucunu düğümü çözene kadar bırakmamaya kararlıdır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 100.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz ise haberimizde olacak.

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