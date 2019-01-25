Eskişehirspor'da deprem: 9 futbolcu kulübü terk etti!

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'da, sezon başında sözleşme imzalayan ancak transfer tahtasının henüz açılamaması nedeniyle lisansları çıkarılamayan Sezgin Coşkun, Kıvanç Karataş, Ferhat Kiraz, Hakan Aslantaş, Melih Ağa, Erdal Aktari, Jesse, Sissoko ve Kamal Issah, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bugün yapılan antrenman sonrasında teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra takımdan ayrıldı.