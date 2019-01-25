Eskişehirspor'da deprem: 9 futbolcu kulübü terk etti!

Başkan Ay, transfer tahtasını açabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Biz seçildikten sonra kendi aramızda bir kaynak oluşturduk. İlgili avukat arkadaşlarımız ile yaptığımız konuşmada, puan silmeler de dahil maksimum 3 milyon gibi bir rakama transfer tahtasının açılacağı söylendi. Bu kaynağı sağladıktan sonra bir grup arkadaşımız, İstanbul’a bir grup ise Ankara’ya hareket ettiler.

Bize verilen vaatler vardı, sözler vardı. Sonra bizle pazarlık yaptılar. Biz elimizden geleni yaptık. Ama maalesef her geçen gün farklı dosyalar çıktı. 50 liraya anlaştığımız arkadaş 150 istedi, 150’ye anlaştığımız insan 300 istedi. Böyle bir duruma düştük. İstanbul’da bulunduğumuz her saniye bu rakam şeylere ulaştı. Bugün 6 puan silme cezası geldi. Yönetim olarak bunu ödedik. Futbol federasyonu ile yaptığımız görüşmelerde olan borcumuz bugün itibariyle 96 milyon lira ve maalesef daha da gelecek dosyalar var.