Eskişehirspor'da deprem: 9 futbolcu kulübü terk etti!

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'da, sezon başında sözleşme imzalayan ancak transfer tahtasının henüz açılamaması nedeniyle lisansları çıkarılamayan Sezgin Coşkun, Kıvanç Karataş, Ferhat Kiraz, Hakan Aslantaş, Melih Ağa, Erdal Aktari, Jesse, Sissoko ve Kamal Issah, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bugün yapılan antrenman sonrasında teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra takımdan ayrıldı.
Antrenmanın ardından Eskişehirspor Başkanı Kaan Ay ve teknik direktör Fuat Çapa basın toplantısı düzenledi.
Başkan Ay, transfer tahtasını açabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Biz seçildikten sonra kendi aramızda bir kaynak oluşturduk. İlgili avukat arkadaşlarımız ile yaptığımız konuşmada, puan silmeler de dahil maksimum 3 milyon gibi bir rakama transfer tahtasının açılacağı söylendi. Bu kaynağı sağladıktan sonra bir grup arkadaşımız, İstanbul’a bir grup ise Ankara’ya hareket ettiler.
Bize verilen vaatler vardı, sözler vardı. Sonra bizle pazarlık yaptılar. Biz elimizden geleni yaptık. Ama maalesef her geçen gün farklı dosyalar çıktı. 50 liraya anlaştığımız arkadaş 150 istedi, 150’ye anlaştığımız insan 300 istedi. Böyle bir duruma düştük. İstanbul’da bulunduğumuz her saniye bu rakam şeylere ulaştı. Bugün 6 puan silme cezası geldi. Yönetim olarak bunu ödedik. Futbol federasyonu ile yaptığımız görüşmelerde olan borcumuz bugün itibariyle 96 milyon lira ve maalesef daha da gelecek dosyalar var.
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