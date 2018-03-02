Eskişehirli şehit Recep Çetin'in 1,5 aylık kızı vardı!

Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in şehadet haberi Eskişehir'de oturan ailesine verildi.

Eskişehirli şehit Recep Çetin'in 1,5 aylık kızı vardı!

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kırsalında şehit olan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in 1,5 ay önce kız çocuğu oldu. Afrin’e bağlı Bilalköy yakınlarında teröristler ile girilen çatışma sonucunda şehit olan Eskişehirli Uzman Çavuş Recep Çetin’in Emek Mahallesi Yasemin Sokak’ta bulunan baba evine askeri erkan tarafından acı haber verildi.

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Eskişehirli şehit Recep Çetin'in 1,5 aylık kızı vardı!

MAHALLELİ EVE AKIN ETTİ: Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Şehit Çetin’in acı haberini alan baba Eyüp Çetin, anne Sevgi Çetin ve eşi Yeter Çetin’i askeri erkan sakinleştirirken, 112 Acil Sağlık ekipleri ise adreste hazır bulundu. Şehit haberini alan aile yakınları ve mahalleliler de taziye için gelmeye başladı.

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Eskişehirli şehit Recep Çetin'in 1,5 aylık kızı vardı!

1,5 AYLIK KIZI VARDI: Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit düşen Çetin’in 1 sene önce evlendiği, şehidin kızının 1,5 ay önce dünyaya geldiği öğrenildi. Ayrıca şehidin Eskişehir’in Günyüzü ilçesine bağlı Kavuncu Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu aktarıldı.

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Eskişehirli şehit Recep Çetin'in 1,5 aylık kızı vardı!

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