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Eskişehir'deki cenaze töreninde gergin anlar! Üzerine yürüdüler

Eskişehir'deki cenaze töreninde gergin anlar! Üzerine yürüdüler

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'nde dün yaşanan katliamın ardından saldırıda can veren 4 akademisyen için üniversitede tören düzenlendi. Acılı aileler, saldırıda ihmal olduğu iddiasıyla rektöre tepki gösterip üzerine yürüdü.

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Eklenme Tarihi: 06-04-2018 11:43 - Güncelleme: 06-04-2018 12:34

Türkiye dün çok acı bir olaya tanık oldu. Bir araştırma görevlisi 4 meslektaşının canını aldı. Polise teslim oldu. Bugün hayatını kaybedenler ebediyete uğurlanıyorlar.

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan Araştırma Görevlisi Volkan Bayar'ın silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler tören için üniversite bahçesine getirildi, bu esnada gözyaşları sel oldu. 

ESKİŞEHİR’DE ACILI AİLELERDEN TEPKİ

 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırının ardından cenazeler için düzenlenen törende acılı aileler tepki gösterdi. 

Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen tepkiler karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

Cenaze için tören alanında bekleyen bazı aileler, yakınlarının korunamadığını iddia ettiler. Tören yerine cenazelerin kendilerine verilmesini isteyen aileleri Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ve diğer yetkililer ikna ve teselli etmeye çalıştı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ VE KORUMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Ailelerin rektöre tepkisi sırasında korumalar hazır bekledi. Ayrıca törenin yapıldığı üniversitenin bahçesinde çok sayıda polis de hazır bulundu. Güvenlik güçleri rektöre yaklaşılmasına müsade etmediler.

Eskişehir'de akademisyenlere veda gözyaşları sel olduEskişehir'de akademisyenlere veda gözyaşları sel olduEskişehir'de akademisyenlere veda gözyaşları sel olduEskişehir'de akademisyenlere veda gözyaşları sel olduHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

REKTÖRÜN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER 

Cenaze töreninde öldürülen akademisyenlerin yakınları saldırıda ihmal olduğu iddiasıyla rektöre tepki göstererek üzerine yürüdüler. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Gönen, dün olayla ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 06 Nisan 2018 12:33 Ee.. Fetö borsası! Okumuşu dahi bu hale geldi. Birde gördüğünüzde haber verin deyince.

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