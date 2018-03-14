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Eskişehir'de ürperten cinayete 2 tutuklama

Eskişehir'de ürperten cinayete 2 tutuklama

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki cinayetle ilgili baba ve oğlu tutuklandı. İddialara göre İlyas D. ile oğlu Caner D, hayvan ticareti yapan İbrahim Erdoğan'ı öldürerek 25 bin lirasını gasp ettiler.

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 19:55 - Güncelleme: 14-03-2018 19:55

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde hayvan tüccarlığı yapan kişiyi av tüfeğiyle öldürüp, 25 bin lirasını gasbettikleri öne sürülen baba ve oğlu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Asayiş Şubesi ekipleri, 8 Aralık 2017'de Salihler Mahallesi Özcanlar mevkisinde İbrahim Erdoğan'ın (47) av tüfeğizyle öldürülmesi ve 25 bin lirasının gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Üç aylık çalışmanın ardından cinayet şüphelilerinin Kütahya'da yaşayan İlyas D. ile oğlu Caner D. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri bu kentte düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, çalıntı otomobil, 6 sahte plaka, av tüfeği, 2 sahte kimlik belgesi ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli baba ve oğlu, jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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