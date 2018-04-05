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Eskişehir'de üniversitede silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Eskişehir'de üniversitede silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde silahlı bir saldırı oldu. Gelen son dakika haberlere göre 4 öğretim görevlisi öldü. Saldırganın kimliği belirlendi ve emniyet güçleri tarafından yakalandı. Silahlı saldırıda ölen kişilerin öğretim görevlisi olduğu duyuruldu. Ölenlerin isimleri açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 15:16 - Güncelleme: 05-04-2018 16:17

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde, bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısını sonucu 4 öğretim görevlisi hayatını kaybetti. Saldırgan öğretim görevlisi polis tarafından yakalandı. Üniversitenin rektörü Prof. Hasan Gönen, saldırganın aslında fakülte dekanını öldürmek için odasına girdiğini ancak dekanın yerinde olmadığını, tesadüfen orada olan dekan yardımcısının kurşunlara maruz kaldığını söyledi. Savcılık olaya el koyarken, üniversite bir gün tatil edildi... 

ÜNİVERSİTEDE PANİK HAKİM

Son dakika gelen bilgilere göre bir öğretim görevlisi 4 meslektaşını silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan saldırgan öğretim görevlisi yakalandı. Saldırı eğitim ve öğretimin devam ettiği saatlerde meydana geldi. Şuanda üniversitede bir panik havası hakim.

AA saldırganı araştırma görevlisini Doğukan B. olarak duyurdu ve bu fotoğrafı servis etti.

SALDIRGAN KİM? SUÇLAMALAR NELER?

İlk gelen bilgilere göre kanlı saldırıyı üniversitedeki Araştırma Görevlisi Volkan B. gerçekleştirdi. Saldırının nedeni hakkında kesin bir bilgi bulunmazken Eskişehir'deki yerel bir site Volkan B.'nin üniversitedeki bazı isimleri FETÖ'cülükle suçlamış. Bunun üzerine suçladığı kişilerin şikayeti üzerine soruşturma başlatılmış. 

ÜNİVERSİTE REKTÖRÜNDEN İLK AÇIKLAMA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör. Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 4 olduğunu açıkladı.

Rektör Hasan Gönen şok detayı açıkladı: 'Dekanı öldürmeye...' 

ANADOLU AJANSI: 4 ÖLÜ, 3 YARALI

Saldırının ardından adeta bilgi kirliliği yaşandı. Üniversite rektörü saldırıda 4 kişinin öldüğünü yaralının olmadığını açıklamıştı. Ancak Anadolu Ajansının geçtiği bilgiye göre, 4 ölü 3 yaralı var.

ÖLENLERİN İSİMLERİ: AA'daki haber şöyle: Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Doğukan B, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

Eskişehir üniversite saldırısı ölenler kim isimleri belli oldu

Eskişehir Üniversitesi'nde 4 öğretim görevlisi öldürüldü ilk görüntüler

Eskişehir üniversite saldırısı ölenler kim isimleri belli oldu

 

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Misafir 05 Nisan 2018 16:18 Memleketin yönetimi üniversiteye tesir etmiş.

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