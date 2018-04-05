  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVDap İzmir'de topraktan senetle başlayan satış fırsatı
eposta yazdır zoom+ zoom-

Eskişehir'de üniversite saldırısı: 4 öğretim görevlisi öldürüldü

Eskişehir'de üniversite saldırısı: 4 öğretim görevlisi öldürüldü

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'nden gelen son dakika haber Türkiye'de şok etkisi yarattı. Araştırma görevlisi Volkan Bayar üniversiteyi bastı ve 4 meslektaşını öldürdü. Saldırı sonrası ölenlerin isimleri açıklanırken akademi dünyası derinden sarsıldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-04-2018 15:16 - Güncelleme: 05-04-2018 17:13

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkiye'de daha önce benzeri yaşanmamış korkunç bir katliama sahne oldu. Eğitim Fakültesi'nde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 öğretim görevlisi hayatını kaybetti. Saldırgan öğretim görevlisi polis tarafından yakalandı. Üniversitenin rektörü Prof. Hasan Gönen, saldırganın aslında fakülte dekanını öldürmek için odasına girdiğini ancak dekanın yerinde olmadığını, tesadüfen orada olan dekan yardımcısının kurşunlara maruz kaldığını söyledi. Savcılık olaya el koyarken, üniversite bir gün tatil edildi.

Türkiye'yi sarsan kanlı saldırı saat 15.00'da son dakika olarak ajanslara düştü. Saldırıya gerçekleştiren kişinin araştırma görevlisi olduğunun ortaya çıkması büyük şaşkınlık yarattı. Volkan Bayar isimli saldırgan silahıyla birlikte olaydan sonra yakalandı. Rektör Hasan Gönen, saldırganın üniversitedeki bir çok isimle ilgili FETÖ ithamlarında bulunduğunu söyledi.


Volkan Bayar'ın emniyet sorgusu olayın sebeplerini ortaya koyması açısından önemli. Olaydan sonra hem rektör, hem üniversite, hem öğretim üyeleri hem de validen arka arkaya flaş açıklamalar geldi.

SALDIRIDA ÖLENLERİN İSİMLERİ

Kanlı saldırı sonrası Volkan Bayar gözaltına alınırken ölenlerin isimleri de belli oldu. Saldırıda Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak hayatını kaybetti.

eskişehir

ASIL HEDEF OYDU DENİLEN İSİM KONUŞTU

Osmangazi Üniversitesi rektörü Volkan Bayar'ın asıl hedefinin Eğitim Fakültesi Dekanı Cemil Yücel olduğunu söylemişti. Cemil Yücel olay sonrası Twitter'dan paylaştığı videoda, "Akli dengesi yerinde değil, pek çok kişiyi şikayet eden bir insan. Önce benim odama geliyor, beni bulamayınca diğer odalara giriyor. Korkulan bir insandı" dedi.

ÜNİVERSİTEDEN FLAŞ AÇIKLAMA

Osmangazi Üniversitesi Röktörlüğü, 4 kişinin hayatını kaybettiği silahla saldırı olayı ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün Üniversitemiz Eğitim Fakültesi`nde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda mesai arkadaşlarımız hayatını kaybetmiştir. Bu elim olayda, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Eğitim Fakültesi Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm Üniversitemiz camiasına sabır ve baş sağlığı diliyoruz" denildi.

YÖK Başkanı Saraç'tan saldırı sonrası ilk sözler!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör. Prof. Dr. Hasan Gönen de şu açıklamayı yaptı:

PROF. DR. AYŞE BAYAR: SAVCILIĞA GİTMESEM ÖLMÜŞTÜM

Prof. Dr. Ayşe Alpay, "1.5 yıldır Volkan Bayar'ı şikayet eden defalarca dilekçe verdik... Volkan Bayar'ı korumanın bedelini kim ödeyecek?.. Rektörlükm hakkında dekanlık hakkında suç duyurusunda bulunuyorum; neden işlem yapmadılar?.. Ben savcılığa ifade vermeye gitmemiş olsaydım, Volkan Bayar'ın bir numaralı hedefi olarak cenaze olarak yatıyordum..." diye isyan etti...

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA: 1 KİŞİ YARALI

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan olay sonucu 1 kişinin yaralı olduğu bilgisini paylaştı. Demircan şu açıklamayı yaptı:

"Bugün saat 14.34'te, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Bu kişiler hastaneye geldiklerinde maalesef hayatlarını kaybetmiş durumdaydılar. Yaralı bir kişi, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı."

Eskişehir üniversite saldırısı ölenlerle ilgili yeni bilgiler

Rektör Hasan Gönen şok detayı açıkladı: 'Dekanı öldürmeye...'

 

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : İHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Eskişehir'de üniversite saldırısı: 4 öğretim görevlisi öldürüldü haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR27 YORUM

  • Misafir 05 Nisan 2018 18:05 Lütfen bunu yapan bu katılı lanetlihorum biran önce rektör ve yardım edenldri targı önünde hesap vermelerini hükümetimde bekliyorum rektör hakında yasaö işlem yapmasını istiyorum

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro