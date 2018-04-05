Eskişehir'de üniversite saldırısı: 4 öğretim görevlisi öldürüldü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkiye'de daha önce benzeri yaşanmamış korkunç bir katliama sahne oldu. Eğitim Fakültesi'nde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 öğretim görevlisi hayatını kaybetti. Saldırgan öğretim görevlisi polis tarafından yakalandı. Üniversitenin rektörü Prof. Hasan Gönen, saldırganın aslında fakülte dekanını öldürmek için odasına girdiğini ancak dekanın yerinde olmadığını, tesadüfen orada olan dekan yardımcısının kurşunlara maruz kaldığını söyledi. Savcılık olaya el koyarken, üniversite bir gün tatil edildi.

Türkiye'yi sarsan kanlı saldırı saat 15.00'da son dakika olarak ajanslara düştü. Saldırıya gerçekleştiren kişinin araştırma görevlisi olduğunun ortaya çıkması büyük şaşkınlık yarattı. Volkan Bayar isimli saldırgan silahıyla birlikte olaydan sonra yakalandı. Rektör Hasan Gönen, saldırganın üniversitedeki bir çok isimle ilgili FETÖ ithamlarında bulunduğunu söyledi.



Volkan Bayar'ın emniyet sorgusu olayın sebeplerini ortaya koyması açısından önemli. Olaydan sonra hem rektör, hem üniversite, hem öğretim üyeleri hem de validen arka arkaya flaş açıklamalar geldi.

SALDIRIDA ÖLENLERİN İSİMLERİ

Kanlı saldırı sonrası Volkan Bayar gözaltına alınırken ölenlerin isimleri de belli oldu. Saldırıda Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak hayatını kaybetti.

ASIL HEDEF OYDU DENİLEN İSİM KONUŞTU

Osmangazi Üniversitesi rektörü Volkan Bayar'ın asıl hedefinin Eğitim Fakültesi Dekanı Cemil Yücel olduğunu söylemişti. Cemil Yücel olay sonrası Twitter'dan paylaştığı videoda, "Akli dengesi yerinde değil, pek çok kişiyi şikayet eden bir insan. Önce benim odama geliyor, beni bulamayınca diğer odalara giriyor. Korkulan bir insandı" dedi.



ÜNİVERSİTEDEN FLAŞ AÇIKLAMA

Osmangazi Üniversitesi Röktörlüğü, 4 kişinin hayatını kaybettiği silahla saldırı olayı ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün Üniversitemiz Eğitim Fakültesi`nde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda mesai arkadaşlarımız hayatını kaybetmiştir. Bu elim olayda, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Eğitim Fakültesi Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm Üniversitemiz camiasına sabır ve baş sağlığı diliyoruz" denildi.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör. Prof. Dr. Hasan Gönen de şu açıklamayı yaptı:

PROF. DR. AYŞE BAYAR: SAVCILIĞA GİTMESEM ÖLMÜŞTÜM



Prof. Dr. Ayşe Alpay, "1.5 yıldır Volkan Bayar'ı şikayet eden defalarca dilekçe verdik... Volkan Bayar'ı korumanın bedelini kim ödeyecek?.. Rektörlükm hakkında dekanlık hakkında suç duyurusunda bulunuyorum; neden işlem yapmadılar?.. Ben savcılığa ifade vermeye gitmemiş olsaydım, Volkan Bayar'ın bir numaralı hedefi olarak cenaze olarak yatıyordum..." diye isyan etti...

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA: 1 KİŞİ YARALI

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan olay sonucu 1 kişinin yaralı olduğu bilgisini paylaştı. Demircan şu açıklamayı yaptı:

"Bugün saat 14.34'te, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Bu kişiler hastaneye geldiklerinde maalesef hayatlarını kaybetmiş durumdaydılar. Yaralı bir kişi, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı."

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