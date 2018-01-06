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Eskişehir'de markette silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Eskişehir'de markette silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

ESKİŞEHİR'de kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tabancayla market sahibini öldürdü, yanındaki kişiyi ise yaralayıp kaçtı

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Eklenme Tarihi: 06-01-2018 07:11 - Güncelleme: 06-01-2018 07:11

Saldırı, gece Bahçelievler Mahallesi Dumanlı Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, market sahibi Ayhan Köle ile yanında bulunan Savaş Köral'a işyeri içersinde tabancayla ateş etti.

Saldırgan kaçarken yaralı halde dışarı çıkan Ayhan Köle sokakta yığılıp kaldı. Köle, ihbar üzerine gelen 112 sağlık ekibini müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kulağından yaralandığı belirtilen Savaş Köral ise ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Ölen Ayhan Köle'nin cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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