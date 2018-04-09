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Eskişehir'de katliam yapmıştı! Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı

Eskişehir'de katliam yapmıştı! Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) 4 akademisyeni öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi üniversitedeki bilgisayarlarına format attığı ve fakülteye teslim ettiği ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 15:01 - Güncelleme: 09-04-2018 15:01

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi tabancayla öldüren Volkan Bayar tutuklanmış, zanlının eski eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) 4 akademisyeni katleden araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi üniversitedeki bilgisayarlarına format attığı ve fakülteye teslim ettiği öğrenildi.

FETÖ BAĞLANTISI ARAŞTIRILACAK
Sabah'ta yer alan habere göre; İncelemeye alınacak bilgisayardan saldırgan ve eşinin FETÖ bağlantısı araştırılacak. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın saldırgan Volkan Bayar'ın format attığı ifade edilen bilgisayarı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden isteyeceği öğrenildi. Uzmanların, bilgisayardaki bilgi ve verilerin geri getirilmesinin ardından Volkan Bayar ve boşandığı eşi Saadet Aylin Bayar'ın, FETÖ ile bağlantısının ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.

"15 TEMMUZ'DA BİLGİSAYARINA FORMAT ATIYOR"
Volkan Bayar'ın iftirası nedeniyle görevden uzaklaştırılan Prof. Dr. Ahmet Aypay, "15 Temmuz gecesi fakültedeki bilgisayarlarına format atıyor ve fakülteye iade ediyor. Odasını boşaltıyor. Hiçbir öğretim üyesi, elemanı ve görevlisinin üniversitede yapmadığı bir şey bu. Ve hemen isimsiz şikayetlerde bulunuyor. Tabii biz bunları sonradan öğreniyoruz" diye konuştu.

Volkan Bayar'ın ifadesi çıktı! Meğer eşi Saadet Bayar ile buluşup...

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Vatandaş 09 Nisan 2018 16:06 Doğruyu bulmak yerine üstünü örtmek. KHK nın vermiş olduğu yetkiye dayanarak öldüren adam. Ülkeyi yaşanılan yaptınız.

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