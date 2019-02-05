Eskişehir'de halk otobüsü TIR'a çarptı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde Çevreyolu Alpu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Serdar Ege yönetimindeki 26 GA 295 plakalı Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü, yan yola girmek istediği öne sürülen İlyas Yıldız yönetimindeki tarım makinesi taşıyan 10 VV 356 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.
4'ÜNÜN DURUMU AĞIR: İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
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