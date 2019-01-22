Eskişehir'de annesini öldüren sanığa müebbet hapis cezası!

Eskişehir'de 11 yıl önce kaybolan ve yapılan araştırmalar sonucu öldürülerek drenaj borusuna atıldığı ortaya çıkan Gülsüm Ç. cinayetiyle ilgili olarak oğlu İlhan Ç. müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar İlhan B. (39) ve İlhan Ç. ile avukatları katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar tahliye ve beraatlerini talep etti. Sanık İlhan Ç., “İlhan B.’nin hiç bir suçu yoktur. Beni zorladıkları için suçu onun üzerine atıp şikâyetçi oldum” ifadelerini kullandı.