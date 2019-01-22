Eskişehir'de annesini öldüren sanığa müebbet hapis cezası!

Eskişehir'de 11 yıl önce kaybolan ve yapılan araştırmalar sonucu öldürülerek drenaj borusuna atıldığı ortaya çıkan Gülsüm Ç. cinayetiyle ilgili olarak oğlu İlhan Ç. müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de annesini öldüren sanığa müebbet hapis cezası!

Eskişehir'de 11 yıl önce kaybolan ve yapılan araştırmalar sonucu öldürülerek drenaj borusuna atıldığı ortaya çıkan Gülsüm Ç. cinayetiyle ilgili olarak oğlu İlhan Ç. müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Eskişehir'de annesini öldüren sanığa müebbet hapis cezası!

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar İlhan B. (39) ve İlhan Ç. ile avukatları katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar tahliye ve beraatlerini talep etti. Sanık İlhan Ç., “İlhan B.’nin hiç bir suçu yoktur. Beni zorladıkları için suçu onun üzerine atıp şikâyetçi oldum” ifadelerini kullandı.

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Eskişehir'de annesini öldüren sanığa müebbet hapis cezası!

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan İlhan B.’nin beraatına karar verirken, İlhan Ç.’yi ise ‘nitelikli kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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Eskişehir'de annesini öldüren sanığa müebbet hapis cezası!

Olay 2007 yılında Eskişehir’de yaşanmıştı. Annesi Gülsüm Ç.’den haber alamadığını belirten 63 yaşındaki İlhan Ç., polis ekiplerine ihbarda bulunarak, annesi eski arkadaşı İlhan B.’nin (38) öldürebileceğinden şüphelendiğini belirtmişti. 30 Mayıs 2017’de ihbarı değerlendiren ekipler gözaltına aldıkları İlhan B.’yi ifadesinin alınmasının ardından delil bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.

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