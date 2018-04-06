Eskişehir'de akademisyenlere veda gözyaşları sel oldu

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bir araştırma görevlisinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren 4 kişi için ESOGÜ Rektörlüğünde tören düzenlendi. Törende acılı ailelerden bazıları üniversite rektörüne tepki gösterip üzerine yürüdü.

ESOGÜ Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevlisi Volkan Bayar tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda hayatını kaybeden Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ve öğretim görevlileri Serdar Çağlak ile Yasir Armağan için rektörlük binası önünde tören düzenlendi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan otopsileri tamamlandıktan sonra alınan cenazeler rektörlük binası önünde ki alan getirdi. Törenin olacağı alan geniş güvenlik önlemleri alınırken, alan öğrenciler ve öğretim üyeleri ile cenaze yakınları tarafından dolduruldu. Cenazelerin başında bekleyen aileler dua ederek, uzun süre tabuta sarıldı. Tören sırasında aile yaşanan olay nedeniyle üniversite yönetimine büyük tepki gösterdi. İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından yapılan duanın ardından cenazeler memleketlerine gönderildi. Twitter

Facebook

Google Plus

1 22

Cenaze töreninde, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, ESOGÜ Rektörü Hasan Gönen ve çok sayıda akademisyen acılı aileleri yalnız bırakmadı. Cenaze için tören alanında bekleyen bazı aileler, yakınlarının korunamadığını iddia ettiler. Tören yerine cenazelerin kendilerine verilmesini isteyen aileleri Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ve diğer yetkililer ikna ve teselli etmeye çalıştı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 22

Cenaze teslimi sırasında da acılı ailelerin feryatları vardı. Mikail Yalçın ve Serdar Çaylak'ın aileleri feryatlar içerisinde tabutları sırtladı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) Volkan B. adlı araştırma görevlisinin aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişiyi öldürmesinin ardından cenazeler otopsi için ESOGÜ Tıp Fakültesi morguna götürüldü. Dün devam eden otopsinin ardından bu sabah cenazeler ailelerine teslim edildi. Cenaze teslimi sırasında aileler, morg kapısının önünde sinir krizleri geçirdi. Hayatını kaybeden akademisyen Serdar Çaylak’ın tabutunun morg kapısından çıkarıldığı esnada aile yakınları, “Eskişehir sana hakkım haram olsun bir yavrumuza sahip çıkamadın. Hakkım haram olsun sana” şeklinde acılarını dile getirdi. Twitter

Facebook

Google Plus

3 22