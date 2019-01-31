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Eskişehir'de 9 günlük eşini kalbinden bıçakladı! Bu nasıl iş?

Eskişehir'de 9 günlük eşini kalbinden bıçakladı! Bu nasıl iş?

ESKİŞEHİR'de yeni evlenen çift birbirlerinin sonu oldu. Çift arasında çıkan tartışmada kadın 9 günlük eşini kalbinden bıçakladı. Davanın ilk duruşmasında katil zanlısının savunması insanı hayrete düşürdü.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 13:55 - Güncelleme: 31-01-2019 14:57

ESKİŞEHİR'de yeni evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren kadın sanığın yargılandığı davanın duruşması başladı. İlk duruşmaya tutuklu sanık 21 yaşındaki Semra Ö.  maktul Yunus Çolak'ın anne, baba ve kardeşi ile avukatlar katıldı.

Katil zanlısı Semra Ö., eşinin üstüne geldiğini ve “üzerime gelme, yoksa ya kendimi ya da seni bıçaklayıp öldürürüm” dediğini ifade etti.

Cinayet günü 3-4 saat boyunca tartıştıklarını belirten Semra Ö. eşinin kıskançlık yaptığını öner sürü. Eşinin olay günü annesine küfrettiğini kaydeden Semra Ö. şu ifadeleri kullandı: "Hakaret ediyordu, üstüne yürüdüm. Devam edersen ya kendimi ya da seni bıçaklayarak öldürürüm dedim. O anda 2-3 adım geriye gitti.

BİRDEN DURDU
Ben de üstüne gitmeye devam ettim. Fakat birden geriye gitmesi durdu ve elimdeki bıçak kalbine denk geldi. Amacım onu yaralamak ya da öldürmek değildi. Kalbine havluyla pansuman bile yaptım. Ambulansı aradık. Hastaneye eşimle gittim. Ameliyata alındı. Yoğun bakımdayken eşimi bir kez gördüm. Sonra bir daha görmedim. Hala öldüğüne inanamıyorum. Ben eşimi seviyordum”

Mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 28 Mart'a erteledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ali 31 Ocak 2019 15:11 kasten ölüdürmeden müebbet.

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