Eskişehir'de 9 günlük eşini kalbinden bıçakladı! Bu nasıl iş?

ESKİŞEHİR'de yeni evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren kadın sanığın yargılandığı davanın duruşması başladı. İlk duruşmaya tutuklu sanık 21 yaşındaki Semra Ö. maktul Yunus Çolak'ın anne, baba ve kardeşi ile avukatlar katıldı.

Katil zanlısı Semra Ö., eşinin üstüne geldiğini ve “üzerime gelme, yoksa ya kendimi ya da seni bıçaklayıp öldürürüm” dediğini ifade etti.

Cinayet günü 3-4 saat boyunca tartıştıklarını belirten Semra Ö. eşinin kıskançlık yaptığını öner sürü. Eşinin olay günü annesine küfrettiğini kaydeden Semra Ö. şu ifadeleri kullandı: "Hakaret ediyordu, üstüne yürüdüm. Devam edersen ya kendimi ya da seni bıçaklayarak öldürürüm dedim. O anda 2-3 adım geriye gitti.

BİRDEN DURDU

Ben de üstüne gitmeye devam ettim. Fakat birden geriye gitmesi durdu ve elimdeki bıçak kalbine denk geldi. Amacım onu yaralamak ya da öldürmek değildi. Kalbine havluyla pansuman bile yaptım. Ambulansı aradık. Hastaneye eşimle gittim. Ameliyata alındı. Yoğun bakımdayken eşimi bir kez gördüm. Sonra bir daha görmedim. Hala öldüğüne inanamıyorum. Ben eşimi seviyordum”

Mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 28 Mart'a erteledi.



