Eskişehir Valisi'nin açıklamaları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde, bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısını sonucu 4 öğretim görevlisi hayatını kaybetti. Saldırgan öğretim görevlisi polis tarafından yakalandı. Üniversitenin rektörü Prof. Hasan Gönen, saldırganın aslında fakülte dekanını öldürmek için odasına girdiğini ancak dekanın yerinde olmadığını, tesadüfen orada olan dekan yardımcısının kurşunlara maruz kaldığını söyledi. Savcılık olaya el koyarken, üniversite bir gün tatil edildi...

Son dakika gelen bilgilere göre bir öğretim görevlisi 4 meslektaşını silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan saldırgan öğretim görevlisi yakalandı. Saldırı eğitim ve öğretimin devam ettiği saatlerde meydana geldi. Şuanda üniversitede bir panik havası hakim.

ÖLENLERİN İSİMLERİ: AA'daki haber şöyle: Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Doğukan B, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.