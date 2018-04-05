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Eskişehir üniversitesi Volkan Bayar kimdir FETÖ iddiaları

Eskişehir üniversitesi Volkan Bayar kimdir FETÖ iddiaları

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'nde meslektaşlarını katleden araştırma görevlisinin Volkan Bayar olduğu ortaya çıktı. Peki Volkan Bayar kimdir, FETÖ'cü mü? Volkan Bayar hakkında ilk gelen bilgiler çelişkiliydi. Sonrasında olay netleşti.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 16:40 - Güncelleme: 05-04-2018 17:34

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Volkan Bayar isimli araştırma görevlisini saldırıyı neden gerçekleştirdiği yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın kanlı saldırıda önce Eğitim Fakültesi dekanını öldürmek istediği anlaşıldı. Dekanı odasında bulamayan Bayar'ın Dekan Yardımcısı ve fakülte sekreteriyle birlikte toplam 4 kişiyi öldürdü.

VOLKAN BAYAR KİMDİR? : Volkan Bayar 21.01.1981 Ankara doğumlu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, Gazi Üniversitesi sınıf öğretmenliği mezunu. 2011 yılında yüksek lisansını Denver Üniversitesi'nde yapan Volkan Bayar, doktorasını da Eskişehir Osmangazi üniversitesinde yapıyordu. Volkan Bayar hakkında üniversite sitesinde yer alan dökümanda da onunla ilgili ayrıntı bilgiler var. Buraya tıklayıp okuyabilirsiniz

VOLKAN BAYAR FETÖ İDDİLARI : İlk gelen bilgiler Volkan Bayar'ın FETÖ nedeniyle üniversiteden ihraç edildiği yönündeydi. Ancak üniversitenin sitesinde Volkan Bayar'ın hala görevde olduğu görülüyor. Osmangazi Üniversitesi rektörü Prof. Hasan Gönen ise saldırganın önüne gelene FETÖ'cü damgası vurup şikayette bulunduğunu söyledi. Rektörün dediğine göre Bayar hakkında bu sebepten soruşturma açılmıştı. Prof. Dr. Gönen saldırganla ilgili şunları anlattı;

- "FETÖ ile ilgili başkalarına suçlamada bulunmuştur. Başkalarıyla ilgili iddialarda bulunmuştur. Kendisi soruşturmamız sürüyor idi. Savcılık tarafından bize soruşturması aktarılmıştı. Soruşturması devam ediyordu, kendisi görevdeydi. Hedefinde muhtemelen dekan vardı. Dekan bey makamında yokmuş, fakülte sekreterimiz varmış. 

FETÖ'CÜ SUÇLAMALARI - Daha önceden emin değilim ama biz Osmangazi Üniversitesi olarak kendisiyle ilgili, başka personelimizin şikayeti üzerine soruşturma yürütüyor idik. Hala soruşturma yürütüyoruz. Soruşturmanın konusu bu araştırma görevlimizin, diğer şikayet eden personelimizin FETÖ'cü olmakla suçladığını ancak kendilerinin böyle bir şey olmadığı için şikayette bulundular. Biz de bunu soruşturma konusu yapmıştık. Daha önce dekan bey ile aralarında sözlü tartışmaları olmuş olabilir. "

Osmangazi Üniversitesi'ndeki kanlı saldırıyı gerçekleştiren Volkan Bayar 1981 Ankara doğumlu. Üniversitenin sitesindeki bilgilere göre Bayar yüksek lisansını yurt dışında yapmış. Volkan Bayar sınıf öğretmenliğini bitirmiş. 

PROF. AYŞE ALPAY'IN İFŞALARI : Volkan Bayar ile ilgili bomba ifşalar ise üniversitede görevli Prof. Dr. Ayşe Alpay'dan geldi. Volkan Bayar'la ilgili defalarca ifade verdiklerini belirten profesör şunları anlattı;

- 1.5 yıldır Volkan Bayar'ı şikayet eden defalarca dilekçe verdik... Volkan Bayar'ı korumanın bedelini kim ödeyecek?.. Rektörlük hakkında dekanlık hakkında suç duyurusunda bulunuyorum; neden işlem yapmadılar?.. Ben savcılığa ifade vermeye gitmemiş olsaydım, Volkan Bayar'ın bir numaralı hedefi olarak cenaze olarak yatıyordum.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • memduh 05 Nisan 2018 17:56 eee herkese fetö fetö denirse paranoyak hale geliriz. sokağa çıkmaya korkuyorum bir fetöcüyle karşılaşırım diye. enseme yerim diye korkuyorum. bir korku imparatorluğu yarattınız tebrikler.

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