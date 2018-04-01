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Eskişehir Konya hızlı tren bileti kaç para kaç dakika sürüyor?

Eskişehir Konya hızlı tren bileti kaç para kaç dakika sürüyor?

Eskişehir Konya hızlı tren bilet kaç para, online bilet nasıl alınır? Eskişehir Konya hızlı tren seyahat süresi kaç dakika, kaç durak var sorularının yanıtı haberimizde. Eskişehir Konya arasında sefer yapacak bir yolcu için tam hızlı tren bilet parası 35 lira, eğer öğrenci iseniz bilet fiyatı 30 liraya düşüyor. Eskişehir Konya arası hızlı tren ise 105 dakika sürüyor.

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Eklenme Tarihi: 01-04-2018 09:20 - Güncelleme: 01-04-2018 09:40

Eskişehir Konya hızlı tren kaç saat sürüyor, Eskişehir Konya hızlı tren bilet kaç para sorularının cevaplarını hazırladık. Buna göre Konya-Eskişehir arasında seyahat edecek bir yolcu 38.5 lira ödeyecek, öğrenci bilet indirimi ise 30 lira. Konya Eskişehir hızlı tren seyahat süresi ise 105 dakika.  Konya'dan ilk hızlı tren saat 07.00'de kalkıyor, son sefer ise 17.45.

KONYA ESKİŞEHİR HIZLI TREN BİLET FİYATLARI: Tam Bilet: 38,5 TL- öğrenci bileti: 30 TL-60-65 Yaş Bilet: 30 TL-Memur Bileti: 30 TL-65 Yaş üstü Bilet: 19,5 TL-Çocuk Bileti (7-12) : 19,5 TL

Konya Eskişehir son tren : Konya Eskişehir hızlı tren son seferi hergün saat 17:45 de Konya Tren Garından hareket eder. Konya Hızlı tren garı çalışma saatleri : Konya Tren Garı 06:00 – 23:00 Saatleri Arası Çalışmaktadır.

TREN KART nereden alınır? : TRENKART almak istiyorsanız, TCDD'nin yayınladığı listede yer alan bir çok gişeden bunu gerçekleştirebilir, üye kayıt ve paket işlemlerini yapabilirsiniz.

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