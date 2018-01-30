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Eskişehir Ankara hızlı tren kaç saat durak sayısı

Eskişehir Ankara hızlı tren kaç saat durak sayısı

Ankara Eskişehir hızlı tren bilet fiyatı ne kadar TCDD hızlı tren bilet paralarını güncelledi. tcdd.gov.tr e-bilet 2018 hızlı tren bilet fiyatları yayınlandı. Buna göre Ankara Eskişehir arası hızlı tren bilet ücreti 30lira. Eğer Business sınıfında seyahat etmek istrseniz ödemeniz gereken para 43.5 lira. Eskişehir Ankara arasında toplan durak sayısı 4. Hızlı tren ilk sefer saati 06.30. Son sefer saati ise 20.45.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2018 01:00 - Güncelleme: 30-01-2018 01:00

Ankara Eskişehir hızlı tren bilet ücreti ne kadar, Ankara Eskişehir hızlı tren durak sayısı kaç sorularının yanıtı haberimizde. Ankara'dan Eskişehir'e gitmek isteyen bir yolcu hızlı tren ücreti olarak 30 lira ödeyecek. Business sınıfında seyahat etmek istiyorsa bilet fiyatı 43.5 liraya çıkıyor. Eskişehir Ankara hızlı tren durak sayısı ise toplam 4. Ankara'dan ilk hızlı tren seferi saat 06.30'da başlıyor. Son sefer ise 20.45.

ANKARA ESKİŞEHİR HIZLI TREN BİLET FİYATI: Ankara Eskişehir hızlı trende seyahat etmek isteyen yolcular, farklı tarifelerden ödeyecekleri bilet fiyatları ile yolculuk edebiliyorlar. Bu fiyatlar içerisinde en düşüğü 30 lira ile 2+2 Pulman Economy bileti. Eğer yemekli vagon düşünürseniz de, 2+2 Economy Yemekli bileti, yine ekonomi sınıfında 30 liraya satılmakta. Ancak bunun yerine 2+1 Pulman Business bileti satın almak isterseniz, ödeyeceğiniz bilet fiyatı 43.50 lira.

Tabii ki satın alma sırasında geçerli olan kampanyalar sayesinde, gerçek Ankara Eskişehir Hızlı Tren bilet fiyatı ödemeniz 23.50 lira ile, 54 lira arasında değişebiliyor.

ANKARA ESKİŞEHİT HIZLI TREN SEYAHAT SAATİ:TCDD Taşımacılık tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerle Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı ile Eskişehir Gar arası yaklaşık 1 saat 40 dakika sürmekte olup aşağıda sizlere verdiğimiz linkten güncel hızlı tren saatleri öğrenebilirsiniz. Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren seferleri 11 Eylül tarihinde TCDD Taşımacılık tarafından güncellenmiş olup karşılıklı olarak hergün 13 sefer yapılmaktadır.

TRENKART nedir sorusunun cevabı ise, TCDD'nin, İstanbul Ankara ve Ankara İstanbul Hızlı Tren yolcularının kullanımına sunulan indirim sağlayan kart olduğudur. Hızlı tren ile yolculuk sayınıza göre indirim sunabilen TRENKART abonman pakedi ile de farklı biniş haklarını ucuza almanıza olanak sağlıyor.

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