Eskiler karasevda derdi kırık kalp sendromu aniden öldürebiliyor

Eskilerin karasevdaya tutuldu dediği kırık kalp sendromu kalp krizine benzer sonuçlar yaratıyor ve öldürübeliyor, Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu açıkladı.

Eskiler karasevda derdi kırık kalp sendromu aniden öldürebiliyor

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, kalp krizine benzerliğiyle dikkat çeken 'kırık kalp sendromunun' ölümlere yol açabildiğini söyledi. Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, kırık kalp sendromunun özellikle genç yaştaki kadın hastalarda görüldüğünü belirterek üzüntülü ya da beklenmeyen bir olay sonrası gelişen sendromun ölümcül olabileceğini belirtti.

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Eskiler karasevda derdi kırık kalp sendromu aniden öldürebiliyor

Erdoğu, "Kırık kalp sendromu genç yaşta özellikle bayan hastalarda meydana gelen bir sendromdur. Üzüntülü ya da beklenmeyen bir olay sonrasında oluşan kalp krizini taklit eden bir durumdur. Tehlikeli bir durumdur. Bu hastalar göğüste ağrı, nefes darlığı ve bazen ani ölümler gibi durumlarla karşılaşabiliyorlar.

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Eskiler karasevda derdi kırık kalp sendromu aniden öldürebiliyor

Hastaların karşılaşmış olduğu şikayetler kalp krizine çok benziyor. Hastaların göğsü ağrıyor nefesi daralıyor, genel durumlarında kötüleşme meydana geliyor. Acillere müracaat ettiklerinde yapılan tetkiklerinde hem EKG bozukluğu hem de kanda bozulma gibi bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bu hastalar bizim açımızdan ilk etapta kalp krizi gibi değerlendiriliyor ve hastaları erken anjiyo alıp damarlarına bakıyoruz.

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Eskiler karasevda derdi kırık kalp sendromu aniden öldürebiliyor

Damarlarına baktığımızda bu hastalarda gördüğümüz, damarlarda tıkanma olmadığıdır. Bu hastalarda süreç içerisinde kalp rahatsızlığı, ritim bozukluğu, solunum ya da kalp durması meydana gelebiliyor" diye konuştu.

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