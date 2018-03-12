Eski yengeden son veda: Hayatımın en acı haberini aldım

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sneijder’in eşi Yolanthe Cabau, sosyal medya hesabından İran'daki talihsiz uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran için taziye mesajı paylaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jette bulunan 11 kişi hayatını kaybetti. Uçakta işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı ile vardı. Mina Başaran'ın 14 Nisan'da düğünü olduğu öğrenildi. Özel jette, 8 genç kızla birlikte 3 de mürettabat vardı. Galatasaray'ın eski futbolcusu Sneijder’in eşi Yolanthe Cabau, Instagram hesabından İran'daki talihsiz uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran için taziye mesajı paylaştı. Twitter

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Mina Başaran ve arkadaşları düğün öncesi kutlama için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti. Mina Başaran ile birlikte Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Sinem Akay, Aslı İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun ve Ayşe And da uçakta bulunuyordu. Mina Başaran, sosyal medya hesabından arkadaşlarıyla birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşmıştı. Twitter

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Uçakta bulunan kaptan pilot Beril Gebeş, ikinci kaptan Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu da hayatını kaybetti. Mina Başaran ile Murat Gezer, mutlu ilişkilerini Ekim ayında resmiyete döküp nişanlanmıştı. Çift, 14 Nisan'da evleneceklerdi.



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