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Eski Yargıtay mensubu açıkladı! İYİ Parti seçime katılabilecek mi?

Eski Yargıtay mensubu açıkladı! İYİ Parti seçime katılabilecek mi?

Daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Masasında görev yapan Savcı Ömer Faruk Eminağaoğlu, "Seçime katılmak için altı ay kuralı teşkilat yönünden aranır, büyük kongrenin yapılmış olması yeter" dedi.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 18:26 - Güncelleme: 17-04-2018 18:26

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in erken seçim yapılması halinde İYİ Parti’nin seçime katılamayacağına ilişkin açıklaması büyük yankı uyandırdı. Daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Masasında görev yapan Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Özgür Bey’in açıklaması gerçeği yansıtmıyor, İYİ parti seçile katılabilir” dedi.

Ömer Faruk Eminağaoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Kanunu’nun 14’üncü maddesi’nini 4’üncü Fıkrası’nda, 'YSK, ilk genel Kurulunu yapmış illerin en az yarısında teşkilatarı kurmuş partileri açıklar' diyor yani altı ay kuralı teşkilatlandırma yönünden aranır, büyük kongrenin sadece yapılmış olması yeterli sayılır.

"İYİ PARTİ SEÇİMLERE KATILABİLİR"

Siyasi Partiler Kanunu’nun 36’ncı Maddesi’nin yazılış dili biraz karışıktır. Sanki seçime katılmak için kongre ve teşkilatlanma yönünden birlikte aranılırmış gibi gözüküyor ancak Seçimlerin Temel Hükümleri Kanunu’nun 14 Maddesi’nin 4’ncü Fıkrası’na bakınca bu tartışma ortadan kalkıyor. Kongrenin bir kere yapılmış olması yeterlidir. İYİ partinin seçimlere katılması yönünden bir sorun yoktur.” (Sözcü)

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