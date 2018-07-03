Eski vekilin baygın bulduğu sürücü ayılınca kaçtı

Mehmet Sevigen "Ben yoldan geçiyordum. Bazı sürücüler durmuştu. 'Baygın biri var' diye bağırıyorlardı. Ben de aracımdan inerek yardımcı olmak istedim. 'Hasta mı, sarası mı var?' diye. Arkadaşlarla sürücüye müdahale ettik. Aracı stop ederek anahtarını aldık.Herhangi bir kazayı önlemek için aracın arkasında önlem aldık. Polisi aradık. Sürücü kendine geldikten sonra kaçarak uzaklaştı.Biz de polise anahtarını teslim edeceğiz " dedi.