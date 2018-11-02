Eski Vekil Eren Erdem hakkında karar verildi

Kapatılan Karşı gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yapan, CHP eski Milletvekili Eren Erdem'in yargılandığı FETÖ davasında karar açıklandı. Mahkeme Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık sürecinde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiğiyle suçlanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, Eren Erdem'in tutukluluk halinin devamın karar verdi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada, Cumhuriyet savcısının, Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istemesinin ardından sanıkların ve avukatların beyanları alındı.

EREN ERDEM: TUTUKSUZ YARGILANMAK İSTİYORUM

Sanık Turan Ababey'in iddialarının asılsız olduğunu savunan Erdem, "Açık kaynak taramaları yapılmış, bütün her şeyimiz ortadadır. Bu bağlamda ben, bu mütalaayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Adli kontrol hükümleri mahkemenin takdirindedir. Bir gizli tanık beyanı üzerine iddianame yazılıyor. Kendisi bunları reddediyor. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum." diye konuştu.Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, suçun niteliği, katalog suçlardan olması, kuvvetli suç şüphesi, yeni delillerin değerlendirilmesi ve tartışılması gerektiği, tanıkların dinlenmemiş olması gibi gerekçeleri dikkate alarak tutuklu sanık Eren Erdem'in bu halinin devamına oy çokluğuyla karar verdi.