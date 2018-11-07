Eski vali Mutlu FETÖ'ye yardımdan 3 yıl yatacak

FETÖ'nün "mülkiye" yapılanmasına yönelik davada yerel mahkeme geçtiğimiz Şubat ayında eski Vali Hüseyin Avni Mutlu'ya 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vermişti. Ancak eski valinin cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alan mahkeme Mutlu'nun tahliye edilmesine karar vermişti.

CEZA 3 EKİM'DE ONANDI İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi, Mutlu hakkında, 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan verilen hapis cezasını 3 Ekim'de onadı.

Haberi alan eski Vali Hüseyin Avni Mutlu avukatlarıyla birlikte Edirne Adliyesine giderek teslim oldu. İnfaz Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanan Mutlu, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne konuldu.

  • Güncel 07 Kasım 2018 14:46
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 07 Kasım 2018 15:24 3 yıl yatmayacak, aldığı ceza zaten 3 yıl bir ay, infaz kanununa göre dörtte 3 üçünü yatar, yattığı süreyi de düşerseniz 3 - 5 ay daha yatar çıkar

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