Eski temsilci Brett McGurk'dan küstah yazı 'Türkiye güvenilir değil'

ABD’nin eski DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Türkiye’nin Suriye konusunda güvenilir partner olmadığını belirtti. Küstah sözlerini Washington Post için kaleme alan McGurk "Türkiye, Suriye konusunda güvenilir partner değil" dedi.

Türkiye'nin Suriye'de, aralarında aşırılık yanlılarının da bulunduğu muhalif gruplarına destek verdiğini iddia eden ABD’nin eski sömürge valisi McGurk, bu grupların çok küçük olduğunu, bu yüzden ABD'nin desteklediği Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) alternatif olamayacağını ifade etti.

PKK/PYG terör örgütleri ile fotoğraf çektirmekten utanmayan McGurk yazısında Türkiye'nin ABD'nin büyük desteği olmadan Suriye'de tek başına hareket etme yeteneğinde olmadığını da öne sürdü.

Halihazırda, Türkiye'nin desteklediği silahlı muhaliflerin, şu anda DSG'nin bulunduğu Suriye'nin kuzeydoğusuna yerleştirilmesiyle ilgili görüşmelerin yürütüldüğünü ileri süren McGurk, bu tür adımların kaosa yol açacağını, aşırılığın yayılması için uygun ortamı oluşturacağını, binlerce Kürt'ü evinden edeceğini ve Suriyeli Hristiyanların hayatını riske atacağını yazdı.

İSTİFA GEREKÇESİNE BAKIN

Kısa süre önce ABD Dışişleri Bakanlığındaki görevinden ayrılan McGurk bakanlıkta yapılan bir toplantıda, "Suriye'den ayrılmanın mantıksız olacağını" söylediği ifade edilmişti. McGurk'ın Trump'ın Suriye'den çekilme kararına katılmadığı gerekçesiyle istifa mektubunu Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya verdiği kaydedilmişti.