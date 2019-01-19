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Eski temsilci Brett McGurk'dan küstah yazı 'Türkiye güvenilir değil'

Eski temsilci Brett McGurk'dan küstah yazı 'Türkiye güvenilir değil'

ABD’nin eski DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Türkiye'nin Suriye'deki durumu ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Suriye'de görev yaptığı sırada PKK/YPG teröristleri ile çektirdiği fotoğraflarla gündem olan McGurk Türkiye’nin güvenilir partner olmadığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 19-01-2019 08:29 - Güncelleme: 19-01-2019 08:35

ABD’nin eski DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Türkiye’nin Suriye konusunda güvenilir partner olmadığını belirtti.  Küstah sözlerini Washington Post için kaleme alan McGurk "Türkiye, Suriye konusunda güvenilir partner değil" dedi.

Türkiye'nin Suriye'de, aralarında aşırılık yanlılarının da bulunduğu muhalif gruplarına destek verdiğini iddia eden ABD’nin eski sömürge valisi McGurk, bu grupların çok küçük olduğunu, bu yüzden ABD'nin desteklediği Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) alternatif olamayacağını ifade etti.

PKK/PYG terör örgütleri ile fotoğraf çektirmekten utanmayan McGurk yazısında Türkiye'nin ABD'nin büyük desteği olmadan Suriye'de tek başına hareket etme yeteneğinde olmadığını da öne sürdü.

Halihazırda, Türkiye'nin desteklediği silahlı muhaliflerin, şu anda DSG'nin bulunduğu Suriye'nin kuzeydoğusuna yerleştirilmesiyle ilgili görüşmelerin yürütüldüğünü ileri süren McGurk, bu tür adımların kaosa yol açacağını, aşırılığın yayılması için uygun ortamı oluşturacağını, binlerce Kürt'ü evinden edeceğini ve Suriyeli Hristiyanların hayatını riske atacağını yazdı.

İSTİFA GEREKÇESİNE BAKIN
Kısa süre önce ABD Dışişleri Bakanlığındaki görevinden ayrılan McGurk bakanlıkta yapılan bir toplantıda, "Suriye'den ayrılmanın mantıksız olacağını" söylediği ifade edilmişti. McGurk'ın Trump'ın Suriye'den çekilme kararına katılmadığı gerekçesiyle istifa mektubunu Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya verdiği kaydedilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 19 Ocak 2019 09:40 guven karsiliklidir; biz guveni abd in afganistan irak libya tunus isgallerinde kaybettik, abd isgalci bir devlettir, bolgedeki taninmis taminmamis butun teror orgutleri abd nin terorcuk sirketleridir, hem anlara silah satar ve sattigi silahlar ile bir birlerini kirdirir, o kadar acik ve net

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