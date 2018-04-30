Eski sunucunun korkunç ölümü! Böceklere yem oldu

Bir zamanların en ünlü model ve sunucularından biri olarak gösterilen Rebecca Zeni, 93 yaşında kaldığı huzurevinde "uyuz böcekleri" tarafından canlı canlı yenilerek öldü. 93 yaşında ölen kadının bunama sorunu yaşadığı ifade edildi. Talihsiz kadın 2010 yılından beri aynı huzurevinde yaşıyordu. İddiaya göre sağlık yetkilileri insan vücuduna giren böcek türlerinin modelin yatağında türemeye başladıklarını ve ölümüne sebep olduklarını bildikleri halde huzurevi hakkında herhangi bir soruşturma açmadılar.