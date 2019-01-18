Eski sevgilisi tecavüz edip yüzüne asit fırlattı! Kadın bambaşka biri oldu

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen ve birçok ünlünün de dahil olduğu 10 years challenge akımının en çok konuşulan asit saldırısına uğrayan bir kadın oldu.

10 yıl önceki hali ile şimdiki halini yan yana koyduğu fotoğrafı paylaşanların sayısı günden güne artmaya devam ediyor. Ancak bir kadın, bu akımın en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Katie Piper isimli Londra'da yaşayan bir kadın, 2008 yılında Londra'da eski sevgilisi tarafından tecavüz edilip ve asit saldırısına uğradı. Katie Piper, saldırı sonrası yüzünde ve boynunda oluşan yanıklarla mücadele etmeye başladı. Twitter

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'10 years challenge' akımına dahil olarak 10 yıl içinde ne kadar değiştiğini göstermek amacıyla bir paylaşım yapan Piper, fotoğrafının altına ''Eski ya da yeni fotoğraflarınızı karşılaştırdığınızda kaygılanmayın. Yaşamın aslında ne kadar kıymetli olduğunu ve insan vücudunun ne kadar harika olduğunu bilin'' yorumunu yaptı. Twitter

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2009 yılına ait olan fotoğrafta maskeli fotoğrafta Piper'in yüzü neredeyse erimiş durumda. 25 yaşında uğradığı saldırı sonrasında bir gözünü kaybeden günlerce komada kalan genç kadın, 100'den fazla ameliyat geçirdi. İyileşme sürecinden sonra Katie Piper adında bir vakıf kuran 35 yaşındaki kadın şimdi diğer asit saldırısına uğrayan kadınlar için çalışıyor. Twitter

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