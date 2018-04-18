Eski sevgilisi hayatını karartmıştı! Mutlu Kaya'nın son haline bakın

Ses yarışmasıyla tanınan ve Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanan Mutlu Kaya, sahneye çıkma hayaliyle yaşama bağlandı. Mutlu Kaya, son haliyle yaşama mücadelesi verirken sahnelere çıkacağı günü iple çekiyor.

Eski sevgilisi hayatını karartmıştı! Mutlu Kaya'nın son haline bakın

Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve Sibel Can'ın destek verip parlattığı hatta güzel gözlerinden dolayı 'Yerli Adriana' lakabı bile takılan Mutlu Kaya'dan haber var. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanan Mutlu Kaya, sahneye çıkma hayaliyle yaşama bağlandı. Mutlu Kaya, "Her gün bir kadının öldürüldüğünü, bıçaklandığını ya da kafasından vurulduğunu televizyondan izliyorum. Onları her gördüğümde yeniden vurulmuş gibi oluyorum" dedi.

113
Eski sevgilisi hayatını karartmıştı! Mutlu Kaya'nın son haline bakın

SİBEL CAN "VELİAHTIM" DEMİŞTİ
Sibel Can, Mutlu Kaya'yı takımına katmak için Diyarbakır'a gitmiş ve çalıştığı okul kantininde ziyaret etmişti. Can, ayrıca genç yarışmacı için "veliahtım" demişti. Kötü haberi alan Sibel Can Instagram sayfasında Muıtlu Kaya'nın fotoğrafını paylaşmış ve altına "Benim güzel Mutlu kızım nasıl kıydılar sana. Çok üzgünüm. Yarışma sayesinde tanıdığım, binlerce pırlanta kızımızdan biri olan Mutlu'nun sağlık durumu şu anda çok kritik. Acil şifalar diliyorum. Dualarımızı eksik etmeyelim.." notunu düşmüştü.

213
Eski sevgilisi hayatını karartmıştı! Mutlu Kaya'nın son haline bakın

KONUŞMAKTA İLERLEME KAYDETTİ: Uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve hastaneden taburcu olduktan sonra maddi imkansızlık dolayısıyla tedavisini sürdüremeyen Mutlu Kaya, azmiyle sağlığına kavuşacağına inanıyor. Bazen tekerlekli sandalye aracılığıyla bazen de ailesinin desteğiyle evde dolaşan zaman zaman ayağa kalkarak küçük adımlarla yürümeye çalışan Kaya, konuşmakta büyük ilerleme kaydetti. Bir gün sahnede şarkı söylemenin ve sevenleriyle buluşmanın hayalini kuran Kaya, tam teşekküllü bir hastanede tedavi olmak istiyor.

313
Eski sevgilisi hayatını karartmıştı! Mutlu Kaya'nın son haline bakın

KADIN CİNAYETLERİNDEN DERT YANDI: Kaya, uzun bir aradan sonra 'İşte Gidiyorum' şarkısının bir kısmını da seslendirdi. Kaya, başına kötü bir olay geldiğini, ilk başta durumunu kabullenemediğini fakat zaman içerisinde kabullenmek zorunda kaldığını söyledi. Yaşadıklarından sonra kadına şiddete daha duyarlı hale geldiğini ifade eden Mutlu Kaya, neredeyse her gün gerçekleştirilen saldırılarda ya bir kadının öldürüldüğünü ya da kendisi gibi engelli bırakıldığını dile getirdi.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro