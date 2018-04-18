Eski sevgilisi hayatını karartmıştı! Mutlu Kaya'nın son haline bakın

Ses yarışmasıyla tanınan ve Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanan Mutlu Kaya, sahneye çıkma hayaliyle yaşama bağlandı. Mutlu Kaya, son haliyle yaşama mücadelesi verirken sahnelere çıkacağı günü iple çekiyor.

Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve Sibel Can'ın destek verip parlattığı hatta güzel gözlerinden dolayı 'Yerli Adriana' lakabı bile takılan Mutlu Kaya'dan haber var. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanan Mutlu Kaya, sahneye çıkma hayaliyle yaşama bağlandı. Mutlu Kaya, "Her gün bir kadının öldürüldüğünü, bıçaklandığını ya da kafasından vurulduğunu televizyondan izliyorum. Onları her gördüğümde yeniden vurulmuş gibi oluyorum" dedi. Twitter

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SİBEL CAN "VELİAHTIM" DEMİŞTİ

Sibel Can, Mutlu Kaya'yı takımına katmak için Diyarbakır'a gitmiş ve çalıştığı okul kantininde ziyaret etmişti. Can, ayrıca genç yarışmacı için "veliahtım" demişti. Kötü haberi alan Sibel Can Instagram sayfasında Muıtlu Kaya'nın fotoğrafını paylaşmış ve altına "Benim güzel Mutlu kızım nasıl kıydılar sana. Çok üzgünüm. Yarışma sayesinde tanıdığım, binlerce pırlanta kızımızdan biri olan Mutlu'nun sağlık durumu şu anda çok kritik. Acil şifalar diliyorum. Dualarımızı eksik etmeyelim.." notunu düşmüştü. Twitter

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KONUŞMAKTA İLERLEME KAYDETTİ: Uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve hastaneden taburcu olduktan sonra maddi imkansızlık dolayısıyla tedavisini sürdüremeyen Mutlu Kaya, azmiyle sağlığına kavuşacağına inanıyor. Bazen tekerlekli sandalye aracılığıyla bazen de ailesinin desteğiyle evde dolaşan zaman zaman ayağa kalkarak küçük adımlarla yürümeye çalışan Kaya, konuşmakta büyük ilerleme kaydetti. Bir gün sahnede şarkı söylemenin ve sevenleriyle buluşmanın hayalini kuran Kaya, tam teşekküllü bir hastanede tedavi olmak istiyor. Twitter

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