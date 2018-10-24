Eski sevgilisi hayatını karartmıştı! Mutlu Kaya'dan haber var

Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve Sibel Can'ın destek verip parlattığı hatta güzel gözlerinden dolayı 'Yerli Adriana' lakabı bile takılan Mutlu Kaya'dan haber var. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanan Mutlu Kaya, sahneye çıkma hayaliyle yaşama bağlandı.

YÜRÜMEYE BAŞLADI: Mutlu Kaya, uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Hastaneden çıktığında konuşma güçlüğü çekiyor ve yürüyemiyordu. Mutlu Kaya, farklı hastanelerde gördüğü tedavilerden sonuç alamadı. Yaklaşık 6 ay önce sinir sonlarını uyararak beyne ileti gönderen Refleksoloji Uzmanı Mehmet Savaş'la tanıştı. Yapılan tedaviyle genç kız yürümeye başladı, konuşması da akıcı hale geldi.

"12 BİN YIL ÖNCE FİRAVUNUN ALDIĞI TEDAVİ": Mehmet Savaş, "Mutlu Kaya 6 aydır tedaviye devam ediyor. Çok şükür iyiye gidiyor. İlk geldiği dönemde ayak sürtünmeleri falan vardı. Avuç içi açılmıyordu, konuşması fazla yoktu. Şimdi konuşması çok akışkan, avuç içini açabiliyor.'' dedi.

''1-2 YIL SÜRECEK'': ''Bu yaptığımız refleksolojidir. Refleksoloji ayak tabanı ve avuç içine yapılan bir tedavidir.'' diyen Mehmet Savaş, ''Bu tedavide dünyanın etkili tedavilerinden bir tanesidir. Yeni bir tedavi değil. 12 bin yıl önce firavunun aldığı bir tedavidir. Mezarından çıkan tabletlerden refleksiyolojinin faydalarını anlatıyor. Masaj bu sinir sonlarını uyararaktan beyne ileti gönderiyoruz Mutlu 6 ay önce başladı, durumu iyiye gidiyor ama 1-2 yıl sürecek. Yürümenin dışında inşallah kendisini koşturacağız" şeklinde konuştu.