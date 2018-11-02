Eski sevgilisi dayanamadı her şeyi tek tek anlattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası işadamı Ahmet Ali T. (42), 3 yıl önce bir yakınını ziyarete gittiği hastanede tanıştığı hemşire Berrin S. ile yasak aşk yaşamaya başladı.

İki çocuk annesi Berrin S., işadamından eşinden ayrılarak kendisiyle evlenmesini istedi. Ancak Ahmet Ali T., boşanmayı kabul etmedi. Bunun üzerine Berrin S., birlikte oldukları sırada gizli kamerayla çektiği görüntüleri kullanarak "Eşinden boşanıp benimle evlenmezsen bu görüntüleri yayınlarım" diye şantaj yapmaya başladı.

KASET ESKİ SEVGİLİDE

Yeni Asır'dan Kazım Yörükce'nin haberine göre; Bu sırada Berrin S.'nin Ahmet Ali T.'ye gönderdiği bir mesajı görünce aldatıldığını anlayan eşi, kendisinden boşandı. İşadamı da Berrin S.'yi terk etti. Bu durumu gururuna yediremeyen Berrin S., görüntüleri eski sevgilisi Öner B.'ye verdi.

İşadamını arayan Öner B. elinde kaseti bulunduğunu söyleyerek, şantajla 50 bin lira istedi. Vermeyince de Öner B. ile sevgilisinin eşi S.T. evini basarak işadamını darp etti. İşadamı, eski sevgilisi ile eşi ve arkadaşından şikayetçi oldu.

PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Üç şüpheli hakkında, "Özel hayatın gizliliğini ihlal, şantaj ve tehdit" suçlarından dava açıldı. Aydın Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Öner B. 2 yıl, Berrin S'nin kocası S.T. 10 ay hapis cezası alırken Berrin S. delil yetersizliğinden beraat etti. Öner B. ile S.T'nin cezaları para cezasına çevrildi.

GİDİP HER ŞEYİ ANLATTI

Öner B, işadamı Ahmet Ali T.'ye gidip her şeyi anlattı. İzmir'deki duruşmada tanık olan Öner B., Berrin S'nin kendisini azmettirdiğini belirterek, "Bana elinde görüntüler olduğunu söyleyip bu görüntüleri şantaj için kullanabilirsin' dedi" diyerek şantajla ilgili konuşmaları delil olarak gösterdi.

Mahkeme Berrin S'yi 'özel hayatın gizliliği ve şantaj' suçundan 2 yıl hapis verdi. Kadının cezası iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 8 aya indirildi.