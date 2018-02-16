Eski sevgili dehşet saçmıştı! Davada büyük skandal

Lise öğrencisi Helin Palantöken’in pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin davada sanık Mustafa Yetgin’in yerine isim benzerliğinden dolayı aynı cezaevinde tutuklu bulunan Mustafa Yetkin’in getirilmesi nedeniyle duruşma başlamadı. Yanlış sanığın getirildiği kimlik tespitini sırasında ortaya çıktı.



Pendik’te lise öğrencisi Helin Palantöken’i okul çıkışı pompalı tüfekle öldüren sanık Mustafa Yetgin’in yargılanmasına başlanacağı duruşma sırasında büyük bir şok yaşandı.

YANLIŞ SANIK GETİRİLDİ

Davada kimlik tespiti sırasında duruşmaya yanlış sanık getirildiği ortaya çıktı. Katil zanlısı Mustafa Yetgin'in yerine Mustafa Yetkin isimli başka bir tutuklunun getirilmesi nedeniyle duruşma başlamadı. Yanlış sanığın getirildiği kimlik tespitini sırasında ortaya çıktı. Yanlış getirilen sanık ve duruşmaya katılanlar dışarı çıkarıldı.

39 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Mustafa Yetgin hakkında, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten silahla yaralama", "İşyerinde silahla yağma", "Ölümle tehdit", "Genel güvenliği silahla kasten tehlikeye sokma" suçlarından da 21 yıl 6 aydan 39 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.