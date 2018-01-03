Eski sevgili barışmak için parka çağırdı sonrası korkunç

Eski sevgili barışmak için parka çağırdı sonrası korkunç

Yeni yıla yeni umutlarla girerken kadın cinayetleri son bulur diyorduk ama maalesef öyle olmadı. Acı haber bu sabah Karaman'dan geldi. KARAMAN'da 20 yaşındaki Durmuş T., barışma teklifini reddeden eski kız arkadaşı 18 yaşındaki Ceyda Aycan'a parkta kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan genç kız yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay saat 20.40 sıralarında Sakabaşı Mahallesi bulunan bir parkta meydana geldi. Durmuş T., eski kız arkadaşı Ceyda Aycan'a kendisiyle konuşmak istediğini söyleyerek mahallelerinde bulunan parka çağırdı. Ceyda Aycan'a barışmak istediğini söyleyen Durmuş T., olumsuz cevap alınca yanında taşıdığı tabancayla genç kıza 3 el ateş etti.

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Eski sevgili barışmak için parka çağırdı sonrası korkunç

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aycan, kanlar içinde yere yığıldı. Zanlı Durmuş T., ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceyda Aycan yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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Eski sevgili barışmak için parka çağırdı sonrası korkunç

Polis olayı gerçekleştiren Durmuş T.,'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Eski sevgili barışmak için parka çağırdı sonrası korkunç

Geriye genç kızın güleryüzlü fotoğrafları kaldı.

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