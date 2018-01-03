Eski sevgili barışmak için parka çağırdı sonrası korkunç

Yeni yıla yeni umutlarla girerken kadın cinayetleri son bulur diyorduk ama maalesef öyle olmadı. Acı haber bu sabah Karaman'dan geldi. KARAMAN'da 20 yaşındaki Durmuş T., barışma teklifini reddeden eski kız arkadaşı 18 yaşındaki Ceyda Aycan'a parkta kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan genç kız yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay saat 20.40 sıralarında Sakabaşı Mahallesi bulunan bir parkta meydana geldi. Durmuş T., eski kız arkadaşı Ceyda Aycan'a kendisiyle konuşmak istediğini söyleyerek mahallelerinde bulunan parka çağırdı. Ceyda Aycan'a barışmak istediğini söyleyen Durmuş T., olumsuz cevap alınca yanında taşıdığı tabancayla genç kıza 3 el ateş etti.