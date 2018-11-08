Eski savcı Ferhat Sarıkaya mahkemeye sevk edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından geçtiğimiz hafta meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya gözaltına alınmış ve daha sonra gözaltı süresi 4 gün daha uzatılmıştı. Emniyetteki sorgusu biten Sarıkaya, tutuklanması istemi ile mahkemeye sevk edildi.

FETÖ'nün ilk kumpası olduğu iddia edilen Şemdinli davasını açan ve hazırlanan iddianamede imzası bulunan Sarıkaya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından savcılığa giderek itirafçı olmuştu.