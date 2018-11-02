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Eski savcı Ferhat Sarıkaya gözaltına alındı

Eski savcı Ferhat Sarıkaya gözaltına alındı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) dün meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya, Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 18:34 - Güncelleme: 02-11-2018 18:34

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski savcı Ferhat Sarıkaya hakkında gözaltına alınması talimatı verildi. Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıkaya'yı akşam saatlerinde Çankaya'daki evinde gözaltına aldı.

Sarıkaya, ifadesi alınmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne getirildi. HSK 2. Dairesi, açığa alınan savcı Ferhat Sarıkaya ile FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez'i dün meslekten ihraç etmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • 🌑 🌑 🌑 Şarapçı Şükrü 02 Kasım 2018 18:51 🌑 🌑 🌑 Nasıl bir memleket olduk yawu?... Bütün Devlet kurumları çökertildi... Artık Her davaya her Savcıya acaba onlardan mı şunlardan mı yoksa bunlardan mı diye bakacağız !...........

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