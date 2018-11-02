Eski savcı Ferhat Sarıkaya gözaltına alındı

🌑 🌑 🌑 Şarapçı Şükrü 02 Kasım 2018 18:51 🌑 🌑 🌑 Nasıl bir memleket olduk yawu?... Bütün Devlet kurumları çökertildi... Artık Her davaya her Savcıya acaba onlardan mı şunlardan mı yoksa bunlardan mı diye bakacağız !...........