Eski savcı Ferhat Sarıkaya FETÖ üyeliğinden tutuklandı!

Gözaltına alınmasından bu yana Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde bulunan ve 2 gün önce gözaltı süresinin uzatılması kararlaştırılan Sarıkaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan'ın talimatıyla polis tarafından Ankara Adliyesi'ne götürülen eski savcı Sarıkaya, savcı Özcan'a ifade verdi.

TUTUKLANDI: Özcan, ifade işlemi sonunda Sarıkaya'yı "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Sarıkaya FETÖ üyeliğinden tutuklandı.

İTİRAFÇI OLMUŞTU: FETÖ’nün ilk kumpası olduğu iddia edilen Şemdinli davasını açan ve hazırlanan iddianamede imzası bulunan eski savcı Ferhat Sarıkaya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından savcılığa giderek itirafçı olmuştu. HSK o dönemde Sarıkaya’yı açığa almıştı.