Eski Sağlık Bakanı Akdağ, gençlerle birlikte kızak kaydı

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, partisinin İl Gençlik Kolları tarafından Palandöken Kayak Merkezinde düzenlenen Kış Gençlik Şöleni'ne katıldı.

Akdağ, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte gençlerle Palandöken'in 2 bin 200 rakımında, halat çekme yarışmasına katıldı. Ardından kartopu atıp beraberindekilerle kızak kaydı.

Kızakla pistin sonuna giden Akdağ'ın ilk sorusu, "Benden önce gelen var mıydı?" oldu.

Akdağ daha sonra masa tenisi oynayarak yaklaşan yarıyıl tatilinde çocukları, gençleri, aileleri Erzurum'a davet etti.