  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Eski Sağlık Bakanı Akdağ, gençlerle birlikte kızak kaydı

Eski Sağlık Bakanı Akdağ, gençlerle birlikte kızak kaydı

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Palandöken Kayak Merkezinde gençlerle birlikte kızak kaydı, tenis oynadı. Akdağ, yaklaşan yarıyıl tatilinde çocukları, gençleri, aileleri Erzurum'a davet etti.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 13-01-2019 20:56 - Güncelleme: 13-01-2019 20:56

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, partisinin İl Gençlik Kolları tarafından Palandöken Kayak Merkezinde düzenlenen Kış Gençlik Şöleni'ne katıldı.

Akdağ, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte gençlerle Palandöken'in 2 bin 200 rakımında, halat çekme yarışmasına katıldı. Ardından kartopu atıp beraberindekilerle kızak kaydı.

Kızakla pistin sonuna giden Akdağ'ın ilk sorusu, "Benden önce gelen var mıydı?" oldu.

Akdağ daha sonra masa tenisi oynayarak yaklaşan yarıyıl tatilinde çocukları, gençleri, aileleri Erzurum'a davet etti.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Eski Sağlık Bakanı Akdağ, gençlerle birlikte kızak kaydı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Akdağ
RECEP AKDAĞ KİMDİR?

Yeni Kabinede yer alan Recep Akdağ Sağlık Bakanlığı koltuğuna geri döndü. AK Parti'nin önde gelen iddialı isimlerinden biri olan AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ kimdir? Recep Akdağ'ın eşi kimdir ve kaç çocuğu va

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro