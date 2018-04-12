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Eski Pentagon yetkilisi Rubin çıldırdı Türkiye artık...

Eski Pentagon yetkilisi Rubin çıldırdı Türkiye artık...

Eski Pentagon yetkililerinden Michael Rubin, yine kin kustu. FETÖ elebaşına sahip çıkan ve darbe girişimini 6 ay önceden yazan Rubin son yazısında açık açık Türkiye'nin artık düşman ülke olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 10:34 - Güncelleme: 12-04-2018 10:34

Eski Pentagon yetkililerinden Michael Rubin, kafayı fena halde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bozdu. Türkiye'nin kontrolden çıktığını savunan Rubin, "Türkiye potansiyel düşmana dönüşmüş durumda" dedi.

Rubin geçen Pazartesi günü Washington Examiner’daki köşesinde Türkiye ile ABD arasındaki güncel ilişkileri okuyucularıyla paylaştı. Bu iddiaların ardındansa Batı’nın bir Türkiye problemine sahip olduğunu ve Türkiye’nin kaybedildiğini ifade ediyor. Odatv'de yer alan habere göre; Rubin’in yer verdiği iddiasında Soğuk Savaş döneminde Mısır ve Libya’nın yaptığı gibi bugün Türkiye, Rusya cephesine kayıyor. Ancak Rubin, ortada farklı bir durumun olduğunu da ortaya koymuş. Rubin’in ifadelerine göre o dönem Batı, bu tarz gelişmeleri kontrol altına almak için çeşitli adımlar atmış, müttefikliğin sürdürüldüğü rolünü bırakmış ve düşmanıyla savunma sırlarını paylaşmaya son vermişti.

ERDOĞAN İZOLE EDİLMELİ: Rubin, ABD ve Avrupa’nın artık bir zamanlar olasılık dışı görünen şeylerin artık olası olduğunu kabullenmesi gerektiğini belirtmiş. Bu noktada Rubin, Erdoğan’la artık partner olunamayacağının ve en azından onun izole edilmesi gerektiğinin altını çiziyor ve dikkat çekici bir öneride bulunuyor.

İNCİRLİK GÖZDEN ÇIKARILMALI: Rubin, tüm Amerikan personelin ve kalan nükleer savaş başlıklarının İncirlik Hava Üssü’nden çıkarılması ve yeni bir yerin bulunması zamanının geldiğini belirtiyor. Türkiye ile istihbarat paylaşımı ile F-35 savaş uçakları dahil olmak üzere askeri teknolojilerin paylaşımının kesilmesinin, ABD’nin ulusal güvenliği için zaruri olduğunu ifade ediyor.

POTANSİYEL BİR DÜŞMAN: Rubin makalesine şu sözlerle son vermiş: “Tarihçiler Türkiye’yi kimin kaybettiğini tartışabilirler ancak açık olan bir şey var ki o da Türkiye artık bir dost ve müttefik değil, bunun yerine Türkiye bir rakip ve potansiyel bir düşmana dönüşmüş durumda.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 12 Nisan 2018 11:15 biz munların hakkında her zaman konuşuyoruz bunlar yeni mi tartışmaya başladı amerika bizim düşmanımız bunu kırmızı kitabada yazsak yeridir

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