  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Eski muhtar dehşet saçtı: 3 ağır yaralı

Eski muhtar dehşet saçtı: 3 ağır yaralı

BEYLİKDÜZÜ'nde eski muhtar Ayhan B. alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı 2'si yeğeni 3 kişiyi silahla ateş ederek yaraladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 07-11-2018 21:59 - Güncelleme: 07-11-2018 21:59

İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Mahallesinde dehşet dolu anlar yaşandı. Eski muhtar olduğu öğrenilen Ayhan B., kahvehane önünde 3 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu. Kanlar içinde yere yığılan kişilerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay bölgesini çembere alırken, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kahvehane önünde tartışan eski muhtar Ayhan B., yeğenleri Coşkun B., Hakan B. ve Erhan P. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ayhan B. silahla ateş ederek 3 kişiyi de yaraladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Ayhan B. gözaltına alındı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Eski muhtar dehşet saçtı: 3 ağır yaralı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro