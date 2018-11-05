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Eski model iPhone ve Mac kullanıcılarına Apple'dan müjdeli haber

Eski model iPhone ve Mac kullanıcılarına Apple'dan müjdeli haber

Apple, başlattığı "Repair Vintage Apple Products" programı çerçevesinde eskiyen iPhone sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber verdi.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 01:35 - Güncelleme: 05-11-2018 01:35

9to5Mac'in haberine göre Cupertino tabanlı şirket, yeni bir program başlatacak. Yeni programın adı ise: "Repair Vintage Apple Products". Apple, bu yeni programla eski Apple cihazlarını onarmaya başlayacak. Bunlar arasında iPhone 4S de var, iPhone 5 de, MacBook Air de ve elbette iMac de. Bu anlamda, bu tip eski ve bozuk Apple ürünleri olan varsa, programı takip etmesi yararına olacaktır. Bu arada bu hareketin, tüm dünya çapındaki yetkili servisleri kapsaması bekleniyor.

Peki, Apple bozuk ürünleri ne zaman kabul etmeye başlayacak? Gelen bilgiye göre takvim şu şekilde:

  • iPhone 4S– November, 30, 2018
  • MacBook Pro (15-inch, 2012 ortası) –30 Kasım 2018
  • MacBook Pro (Retina, 13-inç, 2012 sonu) –30 Aralık 2018
  • MacBook Pro (Retina, 13- inç, Early 2013) – 30 Aralık 2018
  • MacBook Pro (Retina, 2012 ortası) – 30 Aralık 2018
  • Mac Pro (2012 ortası) – 30 Aralık 2018

Ayrıca programda aşağıdaki MacBook Air ile iMac'lerin de olması bekleniyor. Ancak bu ürünler ile ilgili net tarih henüz yok.

  • MacBook Air (11-inç, 2012 ortası)
  • MacBook Air (13-inç, 2012 ortası)
  • iMac (21.5-inç, 2011 ortası) – Sadece ABD ve Türkiye
  • iMac (27-inç, 2011 ortası) – Sadece ABD ve Türkiye
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