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Eski MİT'çi Mehmet Eymür'e 2 yıl hapis! 10 gün içinde girecek...

Eski MİT'çi Mehmet Eymür'e 2 yıl hapis! 10 gün içinde girecek...

Milli İstihbarat Başkanlığı’nın (MİT) eski kontrterör daire başkanı Mehmet Eymür'e, 23 yıl önceki gizli bir operasyonda ‘sahte kimlik kullandığı’ gerekçesiyle iki yıl hapis cezası verildi.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 11:18 - Güncelleme: 24-07-2018 11:18

MİT'in eski kontrterör daire başkanı Mehmet Eymür'e, 23 yıl önceki gizli bir operasyonda ‘sahte kimlik kullandığı’ gerekçesiyle iki yıl hapis cezası verildi. Sözcü'nün haberine göre 1995 yılında Eymür'e, gizli bir operasyon için farklı bir isimle pasaport, nüfus cüzdanı ve ehliyet düzenlendi.

EVİNDEKİ ARAMADA BULUNDU... Emekliye ayrılan Eymür, bu kimlikleri evindeki kütüphaneye koydu. 2011'de başka bir soruşturmayla ilgili evi aranınca kimlikler bulundu ve Eymür hakkında ‘sahtecilik' suçlamasıyla dava açıldı. 

10 GÜN İÇİNDE CEZAEVİNE TESLİM OL... Altı yıl süren davanın ardından Eymür'e iki yıl bir ay hapis cezası verildi. Geçen hafta üst mahkeme, hapis cezası kararını onadı ve Eymür'den 10 gün içinde cezaevine teslim olmasını istedi.

EYMÜR KİMLİK İÇİN NE DEDİ?.. Hapis cezasına ilişkin olarak konuşan Eymür, kimliklerin kendisinden istenmediğini söyledi. Eymür, "Dünyadaki bütün istihbarat servisleri, elemanlarına gizli görevler için farklı isimlerle kimlik verir. Gizli faaliyetlerde değişik kimlik ve mesleklere bürünmek, istihbaratın doğası gereğidir" dedi.

'75 YAŞINDAYIM VE SAĞLIK SORUNLARIM VAR'... Terörle mücadele yasasına göre yeni bir kimlikle yaşama hatta estetik ameliyat olup fiziki görünümünü dahi değiştirme hakkına sahip olduğunu savunan Eymür şöyle devam etti: "Hayati tehlike nedeniyle devlet tarafından da korunuyorum. Ceza çıkınca temyize başvurdum ama İstinaf Mahkemesi kararı onadı. Üst hukuk yolu da yok. 75 yaşındayım ve sağlık sorunlarım var. Ceza İnfaz Kanunu gereği bu cezayı konutumda çekmek için başvuruda bulunacağım."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 24 Temmuz 2018 11:36 mit mensubuna yapılan suçlama; sahte kimlik. yahu adam gizli görevli gerçek kimlikle mi dolaşacaktı. çok saçma.

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KİMDİR ?
Mehmet Eymür
MEHMET EYMÜR KİMDİR?

1943, İstanbul doğumlu Mehmet Eymür'ün babası da kendisi gibiMİT mensubuydu.MİT Kontrterör Dairesi Başkanlığı görevine kadar yükselen Eymür, MİT'ten ilki 1.MİT Raporu olayı sırasında olmak üzere bir kaç defa

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