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Eski Milletvekili Süleyman Yıldırım'a son görev! Memleketinde toprağa verildi

Eski Milletvekili Süleyman Yıldırım'a son görev! Memleketinde toprağa verildi

Önceki gün Ankara'da vefat eden eski Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım, bugün memleketi Tunceli'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 15:59 - Güncelleme: 30-01-2019 15:59

Tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden ve dün akşam saatlerinde cenazesi Tunceli'ye getirilen 15'inci dönem Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım için Tunceli Cemevi'nde öğle vakti tören düzenlendi.

Törene, Yıldırım'ın ailesi ve akrabalarının yanı sıra CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Nazımiye İlçe Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada düzenlenen törende Alevi dedesi Ali Ekber Yurt'un dua okuyarak, helallik almasının ardından, Yıldırım için cenaze namazı kılındı. Yıldırım daha sonra merkeze bağlı Güleç köyü mezarlığında defnedildi.

SÜLEYMAN YILDIRIM KİMDİR? Evli ve 6 çocuk babası olan Yıldırım, 1935 yılında Tunceli'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Yıldırım, 15. Dönem Tunceli milletvekilliği yaptı.

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