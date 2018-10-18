Eski milletvekili Oya Akgönenç vefat etti

Eski milletvekili Prof. Dr. Oya Akgönenç hayatını kaybetti. Akgönenç, Fazilet ve Saadet Partisi'nde milletvekilliği yapmıştı. Akgönenç bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

1939'da İzmir'de doğan Akgönenç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü. Amerikan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayan Akgönenç, Çukurova Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesinde öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Akgönenç evli ve 2 çocuk annesiydi.