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Eski MI6 Başkanı Suudi prensi işaret etti

Eski MI6 Başkanı Suudi prensi işaret etti

Eski MI6 Başkanı John Sawers, "Eğer gazetecinin öldürülmesi emrini Prens bin Selman’ın verdiği kanıtlanırsa ki çok büyük ihtimalle öyle olduğu görülüyor, bu çok ileri gidildiği anlamına gelir." dedi.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 19:22 - Güncelleme: 19-10-2018 19:22

İngiliz dış istihbarat servisi MI6’nın eski başkanı John Sawers, delillerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrinin çok büyük ihtimalle Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından verildiğini gösterdiğini söyledi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’ye konuşan Sawers, "Eğer gazetecinin öldürülmesi emrini Prens bin Selman’ın verdiği kanıtlanırsa ki çok büyük ihtimalle öyle olduğu görülüyor, bu çok ileri gidildiği anlamına gelir. Buna İngiltere, AB ve ABD karşılık vermek zorunda kalacaktır." dedi.

Kaşıkçı cinayetinin "kontrol dışı unsurlar" tarafından işlendiği iddiasını "bariz uydurma" olarak nitelendiren Sawers, bunu kabul etmesinin ABD’nin saygınlığını daha da zedeleyeceğini söyledi.

Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinin emrini verirken ABD ile özel ilişkisine güvenmiş olabileceğini belirten Sawers, "Bence dilediği gibi davranma konusunda ABD yönetiminin iznine sahip olduğunu düşünmese bunu yapmayacaktı." diye konuştu.

TÜRK İSTİHBARATINA ÖVGÜ

Türk istihbarat servislerinin profesyonelliğine ve detaylara gösterdiği dikkate saygı duyduğunu belirten Sawers, "Türk güvenlik kaynaklarından gelen bilgilerdeki ayrıntı düzeyi o kadar açık ki bir tür kayıt mevcut olmalı." yorumunu yaptı.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yakın geçmişteki gerilim dikkate alındığında Suudi Arabistan’a ait ofislerin yakından izleniyor olmasını beraberinde getirebileceğine dikkati çeken Sawers, "Konsolosluğu bir şekilde dinliyor olabilirler ya da suikast timinin taşıdığı başka cihazlar dinlenmiş olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Suikast timinin oluşturan kişilere de değinen Sawers, "Suikast timiyle ilgili ayrıntılar çok kuvvetli ve veliaht prense ne kadar yakın olduklarını gösteriyor." dedi.

Suudi kraliyet ailesi üyeleri, işadamları ve dini liderlerin Prens bin Selman’ın Kaşıkçı olayıyla bağlantısını kullanarak onun altını oyacakları değerlendirmesini yapan Sawers, "Bu korkunç cinayete Suudi Arabistan içinde de tepki olacaktır ve bir tür düzeltme yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Sir John Sawers 2009-2014 yıllarında MI6 başkanlı olarak görev yapmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 19 Ekim 2018 19:32 Abd 100 milypnu indirdi cebe fransa 477 milyonu indirdi sıra sizde bakalım siz kaç paralıksınız

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