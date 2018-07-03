Eski mankenlerin kapışmasına mahkemeden tokat gibi cevap!

Güzide Duran'ın kavgalı olduğu Ayşe Hatun Önal'a karşı aldığı 6 ay süreli koruma kararı Önal’ın itirazı üzerine kaldırıldı. Güzide Duran’ın aldırdığı koruma kararının kötü niyetli ve amaç dışı olduğunu kaydeden mahkeme, bu tür başvurular yüzünden gerçek mağdurların korunamadığını belirtti.

Eski mankenlerin kapışmasına mahkemeden tokat gibi cevap!

Ünlü sanatçı Ayşe Hatun Önal ve eski manken Güzide Duran cephesinde sular durulmuyor. Güzide Duran'ın Ayşe Hatun Önal'a karşı 6 ay süreyle mahkemeden aldığı koruma kararına, bu kez Ayşe Hatun Önal'dan itiraz talebi geldi. Avukatı Gözde Egemen aracılığıyla mahkemeye başvuran Önal, 6284 sayılı "ailenin korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun" hükümleri gereğince uygulanan önleyici tedbir kararının kaldırılmasını istedi.

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Eski mankenlerin kapışmasına mahkemeden tokat gibi cevap!

SON 4 YILDIR GÖRÜŞMEMİŞLER: Anadolu Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, “Müvekkilim Ayşe Hatun Önal, tedbir talep eden Güzide Duran’a veya yakınlarına karşı hiçbir zaman tehdit, hakaret ya da şiddet içeren davranışlarda bulunmamıştır. Kaldı ki müvekkilim tedbir talep eden Güzide Duran’ı son 4 yıldır hiç görmemiş, kendisiyle iletişim kurmamıştır. Tedbir talebinde bulunan Güzide Duran, uzun yıllardır gerek kendisine ait, gerekse farklı isimler altında açtığı sosyal medya hesaplarında müvekkilim Ayşe Hatun Önal'ı hedef alan haksız ve iftira niteliğinde açıklamalar yapmakta, söz konusu açıklamaları basın yoluyla tekrarlamakta, kamuoyunda müvekkilim aleyhine son derece yanlış kanaat ve bakış açısının oluşmasını hedeflemektedir” ifadelerine yer verildi.

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Eski mankenlerin kapışmasına mahkemeden tokat gibi cevap!

ARALARINDA AKRABALIK YOK: Talebi değerlendiren mahkeme kararında, 6284 sayılı yasanın amaç, kapsam ve temel ilkelerine yer vererek, her iki tarafın da kadın olduğunu, aralarında herhangi bir akrabalığın bulunmadığını, aynı evde yaşamadıklarını belirtti.

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Eski mankenlerin kapışmasına mahkemeden tokat gibi cevap!

Kararda, iki tarafın da kamuya mal olmuş kişiler olduğu, gazete ve magazin programlarında bir çok kez haberlere konu olduklarını anlatılırken, tarafların medya üzerinden birbirleri ile tartıştıkları, birbirlerine laf yetiştirmeye çalıştıkları kaydedildi.

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