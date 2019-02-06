Eski kocası kabusu oldu kaçarak evlenmişti

SULTANGAZİ'de yaşayan 1 çocuk annesi Gülsevim Erdoğan (35), boşandığı eşinin kendisini ve ailesini sürekli rahatsız ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Anne Erdoğan, "Elinde bazen bıçakla, bazen baltayla, bazen de satırla geliyor. Üç senedir ailemle birlikte bunları yaşıyoruz." dedi.

Eski kocası kabusu oldu kaçarak evlenmişti

Sultangazi'de 35 yaşındaki 1 çocuk annesi Gülsevim Erdoğan, 12 yıl önce evlendiği eski eşi Deniz K.'nın ailesiyle beraber kaldığı eve gelerek kendisini ve ailesini sürekli rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Alkol bağımlısı eski eşi yüzünden kendisinin ve ailesinin kabus dolu günler geçirdiğini ve can güvenliklerinin olmadığını belirten Gülsevim Erdoğan ve ailesi, Deniz K., tarafından rahatsız edildikleri anları ise telefonla görüntüledi.

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Eski kocası kabusu oldu kaçarak evlenmişti

"BU SÜREÇTE AİLESİ DE, BENDE KENDİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDUK"
Eski eşinin ailesiyle birlikte yaşadığı eve gelerek sürekli olarak rahatsız ettiğini söyleyen Gülsevim Erdoğan, "Ben kaçarak evlendim. Evlendiğim şahıs alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı. Ben bunu bile bile kendisine kaçtım. 1 sene alkol ve uyuşturucu madde kullanmadı. Bana tedavi göreceğine söz verdi. 1 sene sonra her şey eski haline döndü. Tekrar alkol ve uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Bana şiddet uygulamaya başladı. Kendi ailesine de zarar vermeye başladı. İşten çıktı, bir daha hiç çalışmadı. 12 sene birlikte yaşadık. Ve 12 sene hep böyle geçti. Bu süreçte ailesi de, bende kendisinden şikayetçi olduk. Ama herhangi bir sonuç çıkmadı" dedi.

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Eski kocası kabusu oldu kaçarak evlenmişti

"EVİMİZİ YAKMAKLA, ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYOR"
3 yıl önce evi terk ederek babasının evinde yaşamaya başlayan Gülsevim Erdoğan, boşanmak için mahkemeye başvurdu. 2018 yılı Kasım ayında Deniz K.'dan boşanan Erdoğan için kabus dolu günler devam etti. Evi terk etmesine rağmen eski eşinin peşini bırakmadığını söyleyen Erdoğan, "3 yıl önce ailemin yanına yerleştim. Peşimi bırakmadı, burada da aynı şeyleri yaşamaya başladım. Alkol kullanıp ailemin yaşadığı eve gidip, geliyor. Sürekli rahatsız ediyor. Evin camlarını kırıyor, aileme hakaretler ediyor. Bana hakaretler ediyor, küfürler ediyor. Gelip evin camlarını yumrukluyor. Birkaç defa evin camlarını kırdı. Defalarca cam değiştirdik. Ailemi evimizi yakmakla, öldürmekle tehdit ediyor. Defalarca kendisinden şikayetçi olduk. İki defa uzaklaştırma cezası gelmesine rağmen bizleri rahatsız etmeye devam etti. Ne yapacağımızı şaşırdık. Dışarı çıksak şiddet uygulayacak. Çünkü saldırmaya geliyor direk. Elinde bazen bıçakla, bazen baltayla, bazen de satırla geliyor. Üç senedir ailemle birlikte bunları yaşıyoruz. Korkmuyorum. Çocuğumuzun velayeti bende. Gelip çocuğu alıyor. 1 saat sonra tekrar geri getiriyor. Tek amacı bizi huzursuz etmek. Haberlerde eski koca dehşeti haberlerini izliyoruz. Eski eşini bıçaklıyorlar, öldürüyorlar. İlla bizimde mi aynı şeyi yaşamamız lazım" diye konuştu.

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Eski kocası kabusu oldu kaçarak evlenmişti

BABA ERDOĞAN: BİZ ARTIK BIKTIK
Baba Esef Erdoğan ise, "Devamlı içip içip geliyor. Adam dışarıdan içeri giriyor, lavabonun camlarını kırıyor. Baltayla geliyor. Bıçakla geliyor. Satırla geliyor. Bir akşam pompalı tüfekle geldi. Biz artık bıktık. Bizim artık can güvenliğimiz kalmadı. Küfürler ediyor. Bizleri tehdit ediyor" dedi.

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