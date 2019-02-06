Eski kocası kabusu oldu kaçarak evlenmişti

"BU SÜREÇTE AİLESİ DE, BENDE KENDİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Eski eşinin ailesiyle birlikte yaşadığı eve gelerek sürekli olarak rahatsız ettiğini söyleyen Gülsevim Erdoğan, "Ben kaçarak evlendim. Evlendiğim şahıs alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı. Ben bunu bile bile kendisine kaçtım. 1 sene alkol ve uyuşturucu madde kullanmadı. Bana tedavi göreceğine söz verdi. 1 sene sonra her şey eski haline döndü. Tekrar alkol ve uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Bana şiddet uygulamaya başladı. Kendi ailesine de zarar vermeye başladı. İşten çıktı, bir daha hiç çalışmadı. 12 sene birlikte yaşadık. Ve 12 sene hep böyle geçti. Bu süreçte ailesi de, bende kendisinden şikayetçi olduk. Ama herhangi bir sonuç çıkmadı" dedi.

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