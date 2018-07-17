Eski 'Kedicik' canlı yayında Adnan Oktar'ın cinsel hayatını ifşa etti

Adnan Oktar ve örgütünden 2017 yılında kaçan Ceylan Özgül, Oktar'ın cinsel hayatıyla ilgili canlı yayında "Cinsellikle ilgili işlerin içinde çok fazla olmak istiyor ama olamıyor" dedi.

Adnan Oktar ve örgütünden 2017 yılında kaçan Ceylan Özgül, Oktar'ın cinsel hayatıyla ilgili canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı. Özgül, "Cinsellikle ilgili işlerin içinde çok fazla olmak istiyor ama olamıyor. Bu nedenle de farklı yöntemler kullanıyor diye anlıyorum" ifadelerini kullandı.

ADNAN OKTAR'IN CİNSEL HAYATI Son zamanlardaki videolarında da göründüğü gibi ciddi bir sağlık sorunu var. Cinsel hayatına şahit olmadım. Adnan Oktar cinsellikle ilgili işlerin içinde çok fazla olmak istiyor ama olamıyor. Bu nedenle de farklı yöntemler kullanıyor diye anlıyorum. Müridleri ile diğer kızlar arasında var tabi. Çok ilgileniyor, olmayı çok istiyor ama olamıyor da. Benim sömürülmem cinsel değil beyin yoluyla oldu."