‘Eski kedicik’ Adnan Oktar’ın kardeşinden şikayetçi oldu

Adnan Oktar grubundan 2017 yılında ayrılan Ceylan Özgül, Adnan Oktar’ın kardeşi Kenan Oktar hakkında şikayetçi oldu.

‘Eski kedicik’ Adnan Oktar’ın kardeşinden şikayetçi oldu

Adnan Oktar grubundan 2017 yılında ayrılan Ceylan Özgül, Adnan Oktar’ın kardeşi Kenan Oktar hakkında şikayetçi oldu. Savcılığa ifade veren Özgül, Kenan Oktar’ın kendisinin İngiliz ajanı olduğunu iddia ettiğini söyledi.

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‘Eski kedicik’ Adnan Oktar’ın kardeşinden şikayetçi oldu

Adnan Oktar grubundan 2017 yılında ayrılan ve ‘eski kedicik’ olarak tabir edilen Ceylan Özgül Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na gelerek Adnan Oktar’ın abisi Kenan Oktar hakkında şikayetçi oldu. Aile İçi Şiddet ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Müracaat Bürosu’na ifade veren Ceylan Özgül, Adnan Oktar ile grubu hakkında mali suçlar bürosu tarafından operasyon yapıldığını ve birçok kişinin tutuklandığını söyledi
“İngiliz ajanı olduğumu söyleyerek aleyhime beyanda bulundu”

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‘Eski kedicik’ Adnan Oktar’ın kardeşinden şikayetçi oldu

Dışarıda olan Adnan Oktar’ın abisinin ise kendisinin aleyhinde paylaşımlarda bulunduğunu savunan Özgül, “Bir kısım medya ve sosyal internet sayfalarında bu olaylara ilişkin gerek katılımcı olarak yorum yapmış, gerekse yorum yazarak oluşturduğu gönderileri paylaşmıştır. Bu konuşma ve paylaşımlarında bizzat ismimi de zikrederek benim İngiliz ajanı olduğumu ayrıca ben ve benim gibilerin 50 bin lira para alarak asılsız şekilde suç uydurduğumuzu, yine benim hakkımda elinde gizli belgeler bulunan bir dosya bulunduğunu, bu dosyaları ifşa edeceğini belirtmektedir” dedi.

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‘Eski kedicik’ Adnan Oktar’ın kardeşinden şikayetçi oldu

“Oktar örgütünün üyesi olduğu açıktır, şikayetçiyim” Özgül, ifadesinde Kenan Oktar’ın Beyaz TV’deki konuşmalarına ilişkin kayıtları sunduğunu belirterek, “Bu şekilde hem sözleri ile hakaret eden hem de elinde gizli dosyalar olduğunu belirterek önceki ifadelerimi değiştirmeye yönelik şantajda bulunan şüpheliden şikayetçiyim. Delillerimi sundum, bu eylemiyle de Oktar örgütünün üyesi olduğu açıktır” ifadelerini kullandı.

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