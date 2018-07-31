‘Eski kedicik’ Adnan Oktar’ın kardeşinden şikayetçi oldu

Dışarıda olan Adnan Oktar’ın abisinin ise kendisinin aleyhinde paylaşımlarda bulunduğunu savunan Özgül, “Bir kısım medya ve sosyal internet sayfalarında bu olaylara ilişkin gerek katılımcı olarak yorum yapmış, gerekse yorum yazarak oluşturduğu gönderileri paylaşmıştır. Bu konuşma ve paylaşımlarında bizzat ismimi de zikrederek benim İngiliz ajanı olduğumu ayrıca ben ve benim gibilerin 50 bin lira para alarak asılsız şekilde suç uydurduğumuzu, yine benim hakkımda elinde gizli belgeler bulunan bir dosya bulunduğunu, bu dosyaları ifşa edeceğini belirtmektedir” dedi.



