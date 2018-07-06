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Eski karısını bıçaklayıp öldürdü! Savunması 'pes' dedirtti

Eski karısını bıçaklayıp öldürdü! Savunması 'pes' dedirtti

MERSİN'de eski eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ziya Yıldırım (56), ilk duruşmada, "Karımı seviyorum, amacım korkutmaktı" diye savunma yapınca, mahkeme başkanı, "Sevdiğin insanı bıçaklıyorsun, sevmediğine ne yaparsın" sözleriyle tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 14:27 - Güncelleme: 06-07-2018 14:27

Olay, geçen yıl 13 Eylül Çarşamba günü, merkez Toroslar ilçesi Kuvayı Milliye Caddesi'ndeki Deli Mahmut Durağı'nda meydana geldi. İnşaatçı Ziya Yıldırım, 10 Temmuz 2017'de boşandığı konfeksiyon işçisi Ümmü İpek'i durakta beklerken bıçaklayıp kaçtı. Yıldırım, olaydan sonra kaçtığı yayla evinde tarım ilacı içerek intihar etmeye çalışırken yakalanıp tutuklandı. 3 çocuk annesi İpek ise 43 gün yoğun bakımda kaldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Sanık Ziya Yıldırım hakkında Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, öldürülen Ümmü İpek'in annesi Sevim İpek, kız kardeşi Seher Dev, çocukları ile tarafların avukatları katıldı.

'PİŞMANIM, ÇOCUKLARIMIN ANNESİYDİ'
Duruşmada savunmasını yapan sanık Ziya Yıldırım, eşini çok sevdiğini ve amacının öldürmek olmadığını ileri sürerek, "Eşimle olayın 2 gün öncesinde konuştuk. Kendisini sevdiğimi söyledim, evine dönmesini istedim. Bana, 'Seni 3 yıldır aldatıyorum. Gel sana sevgilimi göstereyim' dedi. Ben de 2 gün sonra söylediği yere gittim. Kahkaha atarak yanındaki erkekle konuşuyordu. Arabamdaki bıçakla eski karıma saldırdım. 1 kere vurdum, gerisini hatırlamıyorum. Karımı seviyorum, amacım korkutmaktı, öldürmek değildi. Kendimi öldürmek için zehir de içtim. Allah öldürmedi, görecek günümüz varmış. Pişmanım, çocuklarımın annesiydi" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Sevdiğin insanı bıçaklıyorsun, sevmediğine ne yaparsın?" diye tepki gösterdi.

'ENFEKSİYON YÜZÜNDEN ÖLDÜ' İDDİASI
Sanık avukatları ise bıçaklanan kadının olaydan 43 gün sonra yaşamını yitirdiğine dikkat çekerek, hastanede 'merkezi sinir sistemi' enfeksiyonu olduğunu, yaraları iyileşme gösteren Ümmü İpek'in bu enfeksiyon nedeniyle ölmüş olabileceğini söyledi.

'ALDATMA KONUSU YALAN'
Ümmü İpek'in annesi Sevim İpek ise sanığın yalan söylediğini ifade ederek, "Bu adamın son 1.5 senedir çektirmediği kalmadı kızıma. Her gün tehdit etti. Eşi ameliyat oldu ama bu ilgilenmedi. Kızım hakkında anlatılan aldatma konusu yalandır. Cezadan kurtulmak için yalan söylüyor" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ
Sanık avukatları, hastanede geçen enfeksiyon konusuna ilişkin rapor hazırlanarak sanığın tahliyesini talep etti. Ümmü Yıldırım'ın çocuklarını ve görgü şahitlerini de dinleyen mahkeme heyeti, zanlı avukatlarının isteğini reddederek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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Kaynak : DHA

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